Alertă de mediu în Călărași: aerul, monitorizat din nou după depășiri de până la 20 de ori ale nivelului de hidrogen sulfurat

Autoritățile de mediu au reluat monitorizarea calității aerului în comuna Ciulnița, județul Călărași, după ce localnicii au reclamat din nou un miros înțepător specific hidrogenului sulfurat. Primele măsurători, realizate la finalul lunii ianuarie, au arătat depășiri de până la 20 de ori ale concentrației maxime admise, ridicând temeri privind riscurile pentru sănătate, informează News.ro.

Autolaboratorul Direcției Județene de Mediu Călărași, din cadrul Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), a reluat joi activitatea de monitorizare în zona cartierului nou din comuna Ciulnița, pentru a doua oară în acest an.

Decizia vine după ce locuitorii au semnalat din nou prezența în aer a unui miros puternic, asociat hidrogenului sulfurat (H₂S), un gaz incolor, inflamabil și toxic.

Depășiri majore la măsurătorile anterioare

Potrivit instituției, monitorizarea realizată în perioada 21 ianuarie – 3 februarie 2026 a indicat depășirea, în mai multe zile, de până la 20 de ori a valorilor medii la 30 de minute ale concentrației maxime admise pentru H₂S. De asemenea, a fost depășită și valoarea medie zilnică permisă.

„Au trecut mai puțin de 10 zile de la încheierea monitorizării și reluăm măsurătorile, tot ca urmare a sesizărilor, pentru a preveni eventualele situații de risc”, au transmis specialiștii ANMAP.

Hidrogenul sulfurat este un gaz care conține sulf și este ușor de recunoscut după mirosul caracteristic de ouă stricate. Specialiștii avertizează că expunerea îndelungată poate fi periculoasă pentru organismul uman.

Autoritățile vor continua măsurătorile în următoarele zile, urmând ca rezultatele să stabilească dacă sunt necesare măsuri suplimentare pentru protejarea populației.

Nu au fost comunicate, deocamdată, informații despre sursa posibilă a poluării.

