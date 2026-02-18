Live TV

Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită

Data publicării:
whatsapp-image-2026-02-18-at-15-51-32
Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită. Foto via News.ro

Un saivan din satul Frăsinet, comuna Calvini, județul Buzău, s-a prăbușit miercuri sub greutatea zăpezii, surprinzând sute de animale sub dărâmături. Pompierii au intervenit în condiții extrem de dificile, parcurgând aproximativ 7 kilometri prin pădure și nămeți pentru a ajunge la adăpostul distrus. În urma operațiunii contracronometru, 226 de animale au fost preluate, însă 16 nu au mai putut fi salvate, informează News.ro.

Animalele au fost surprinse sub dărâmături, iar intervenţia s-a desfăşurat în condiţii extrem de dificile.

Potrivit ISU Buzău, echipajele au fost solicitate să intervină pentru salvarea animalelor rămase captive sub structura prăbuşită. Accesul către zona afectată a fost unul dificil, intervenţia desfăşurându-se pe o distanţă de aproximativ 7 kilometri prin pădure şi nămeţi.

Iniţial, salvatorii ISU au acţionat cu un ATV şi un echipaj, iar ulterior a fost trimisă în sprijin o autoşenilată UTV, pentru a facilita deplasarea prin zăpadă.

În urma intervenţiei, au fost salvate: 160 de oi şi capre, 50 de miei, 8 vaci, 2 porci şi 6 cai. Din păcate, alte 16 animale nu au putut fi salvate.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
dan mihalache
2
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
3
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
4
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
putin
5
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Digi Sport
Scandal de proporții! Ucraina a luat o decizie radicală, după ce Rusia a dat lovitura
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Amenzi pentru proprietarii care nu deszăpezesc trotuarele. Foto Getty Images
Ce amenzi riști dacă nu cureți zăpada de pe trotuarul din fața blocului. Sancțiuni pentru locatarii care o mută pe carosabil
inundatii romania
Cod portocaliu de inundații în județul Buzău: ISU scoate apa din gospodării, iar DN10 este afectat de căderi de pietre
vulpe in padure si zapada
Imagini spectaculoase din pădurile României. Animale sălbatice, surprinse în zone greu accesibile acoperite de zăpadă
Iarnă SUA
Mai mulți americani și-au dat foc la case în timp ce încercau să topească zăpada de pe acoperișuri cu ajutorul făcliilor
Vaccine Rabies Bottle and Syringe Needle Hypodermic Injection,Immunization rabies and Dog Animal Diseases,Medical Concept with Dog blurred Background.
Focar de rabie lângă Moscova: un oraș intră sub restricții sanitar-veterinare 
Recomandările redacţiei
sediul comisiei europene
Comisia Europeană „a luat act” de decizia CCR privind pensiile...
nava transport gaze gnl gaz natural lichefiat sua
Viraj energetic la Viena: Austria vrea să reducă importurile de GNL...
File: Jefferey Epstein Court Case
Dosarele Epstein sugerează acte care ar putea fi considerate crime...
Mugur Isărescu susține o conferință de presă.
BNR: O tentativă de fraudă tip deepfake utilizează imaginea...
Ultimele știri
Şeful Google DeepMind estimează în cât timp IA va atinge capacitatea umană. Ce este „Testul Einstein”, la care aceasta va fi supusă
Comisia Europeană intensifică sprijinul pentru regiunile UE învecinate cu Rusia, Belarus și Ucraina. Măsuri în cinci domenii prioritare
Sindicaliştii Europol reclamă o „şopârlă” în finalul proiectului de OUG pentru reforma administraţiei. „Modificarea legii e pe viață”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
De ce nu fac nunta Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc, deși au 5 ani de relație: ”Lucrurile sunt foarte...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Ofri Arad, șocat înaintea debutului la FCSB! Ce a pățit israelianul la prima sa iarnă în România. Foto
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A intrat în direct și Radu Naum nu s-a putut abține: ”Este de neiertat! Uitați-l”. Lăcătuș a intervenit: ”Ce...
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Grindeanu, noi informații despre ajutoarele la pensie din această primăvară. „Banii vor fi în buget”
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...