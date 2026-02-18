Alertă în Buzău: saivan prăbușit sub zăpadă la Calvini. Peste 220 de animale salvate la limită

Un saivan din satul Frăsinet, comuna Calvini, județul Buzău, s-a prăbușit miercuri sub greutatea zăpezii, surprinzând sute de animale sub dărâmături. Pompierii au intervenit în condiții extrem de dificile, parcurgând aproximativ 7 kilometri prin pădure și nămeți pentru a ajunge la adăpostul distrus. În urma operațiunii contracronometru, 226 de animale au fost preluate, însă 16 nu au mai putut fi salvate, informează News.ro.

Animalele au fost surprinse sub dărâmături, iar intervenţia s-a desfăşurat în condiţii extrem de dificile.

Potrivit ISU Buzău, echipajele au fost solicitate să intervină pentru salvarea animalelor rămase captive sub structura prăbuşită. Accesul către zona afectată a fost unul dificil, intervenţia desfăşurându-se pe o distanţă de aproximativ 7 kilometri prin pădure şi nămeţi.

Iniţial, salvatorii ISU au acţionat cu un ATV şi un echipaj, iar ulterior a fost trimisă în sprijin o autoşenilată UTV, pentru a facilita deplasarea prin zăpadă.

În urma intervenţiei, au fost salvate: 160 de oi şi capre, 50 de miei, 8 vaci, 2 porci şi 6 cai. Din păcate, alte 16 animale nu au putut fi salvate.

