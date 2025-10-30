Alertă în Călărași: două scări de bloc, evacuate după un puternic miros de gaz

Autorităţile din Călăraşi au evacuat, joi după amiază, două scări de bloc din municipiul Călăraşi, după ce locuitorii au reclamat că în imobil se simte miros puternic de gaz, informează News.ro.

Potrivit ultimelor informații, mirosul de gaz provenea dintr-un apartament în care nu se afla nicio persoană, iar pentru a preveni orice incident furnizarea în întregul imobil a fost sistată.

Intervenţia pompierilor şi a echipelor de la firma de distribuţie a avut loc joi, în jurul orei 13:00, la un bloc de locuinţe situat pe strada Policlinicii, după ce mai mulţi locuitori au reclamat că în imobil se simte miros de gaze care ar proveni dintr-un apartament.

„La respectivul apartament nu a răspuns nimeni la uşă şi nici la telefon, un echipaj al operatorului de gaze fiind deja la faţa locului. Tot aceştia au luat şi hotărârea de a opri gazul pe respectivul tronson al imobilului”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Călăraşi.

Pompierii militari s-au deplasat la faţa locului cu o autospecială de stingere şi o autospecială CBRN care face măsurători în caz de accident chimic, biologic, radiologic sau nuclear.

Pentru siguranţa cetăţenilor, două scări de bloc au fost evacuate, fiind scoase din apartamente peste 30 de persoane: 20 adulţi şi 12 copii.

„S-a procedat la pătrunderea în imobilul respectiv a unui număr de două cadre pentru ventilarea locuinţei şi eliminarea oricărui pericol”, precizează reprezentanţii ISU Călăraşi.

Editor : Ș.A.