Este anchetă în Sectorul 4 al Capitalei, unde polițiștii criminaliști fac cercetări după dispariția misterioasă a unei femei. Aceasta nu a mai fost văzută de câteva zile, iar anchetatorii nu exclud varianta unei crime. Zona din fața blocului în care locuia a fost împrejmuită, iar vecinii sunt audiați de polițiști.

Ancheta este în plină desfășurare, iar potrivit primelor informații, nu este exclusă ipoteza unei crime.

Potrivit Poliției, femeia fusese dată dispărută încă de luni. Ea locuia împreună cu fata ei vitregă, o adolescentă de 15 ani, însă apelul la 112 a fost făcut de o altă rudă.

Zona din fața blocului unde locuia femeia a fost împrejmuită, iar anchetatorii audiază vecini și persoane care locuiesc în apropiere, încercând să stabilească ultimele momente în care femeia a fost văzută.

La fața locului se află mai multe echipaje de poliție și criminaliști, iar cercetările sunt în desfășurare.

