Este din nou alertă în Marea Neagră. O navă aflată la 14 mile marine de Sulina a cerut ajutor marinarilor români. Un echipaj se îndreaptă spre petrolierul care ar transporta substanțe chimice. Deocamdată nu se știe dacă nava a fost lovită de o dronă, însă noaptea trecută avioane de luptă au fost ridicate după ce radarele militare au detectat drone în apropiere de Sulina și în zona Insulei Șerpilor.

Alerta a fost dată în jurul orei 07:00. Marinari aflați pe o navă sub pavilion San Marino au cerut sprijinul autorităților din România. Au spus că la bordul navei a izbucnit un incendiu.

Nava s-ar afla la 14 mile marine de orașul Sulina, spun reprezentanții Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, care au și plecat în misiune către această navă. Deocamdată nu se știe care este cauza incendiului, dar peste noapte au fost de asemenea alerte în zona județului Tulcea, pentru că la ora 01:34 de minute o dronă a fost detectată în spațiul nostru aerian, dar apoi a dispărut de pe radar de deasupra apelor teritoriale ale României, așa cum s-a întâmplat și ieri seară, imediat după ora 20:00.

Reprezentanții MApN spun că nu au fost raportate alte pătrunderi în spațiul nostru aerian.

Un echipaj ARSVOM a participat, miercuri seara, la o altă misiune de salvare tot în zona Sulina, după ce o navă ar fi fost atacată. În acest caz echipajul a fost în siguranţă şi a rămas la bord, iar motoarele navei au fost funcţionale.

Editor : M.B.