Live TV

Alertă în Mioveni după semnalarea unui miros de gaz: furnizarea pentru 176 de scări de bloc, sistată. Care ar fi cauza incidentului

Data publicării:
Instalație de gaze.
Instalație de gaze. Foto cu caracter ilustrativ: Inquam Photos/ Octav Ganea

Distrigaz Sud Reţele a anunţat, vineri, că, în timpul verificărilor făcute la Mioveni, s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora. A fost sistată furnizarea pentru 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori. Proprietarii de locuinţe trebuie să contacteze firme autorizate ANRE pentru remedierea defecţiunilor.

„În urma unei disfuncţionalităţi apărute la staţia de reglare-măsurare Colibaşi, din cadrul sistemului naţional de transport al gazelor naturale gestionat de compania TRANSGAZ, s-a produs ieri, 23 octombrie 2025, în jurul orei 14:45, o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat în localitatea Mioveni, din judeţul Argeş. Ca urmare a deplasării în teren a echipelor Distrigaz Sud Reţele în vederea tratării solicitărilor venite din partea clienţilor, au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării cu gaze naturale pentru punerea în siguranţă a acestora”, a transmis, vineri, Distrigaz Sud Reţele, într-un comunicat de presă citat de News.ro. 

Compania precizează că, la finalizarea acţiunii de verificare, s-a întrerupt temporar alimentarea cu gaze naturale pentru un număr de 176 scări de bloc, fiind afectaţi un număr de aproximativ 3.600 de consumatori situaţi pe bulevardul Dacia, străzile Înv. Alexandru Popescu, Ion Pilat, 1 Mai, Cătăneştilor, Petre Zugravu, doctor Carol Davila, 1 Decembrie, Liviu Rebreanu, Poştei, Stadionului, Logofăt S. Mihoveanu, Cărăneşti, Muntenia, Fraţii Goleşti, 7 Septembrie 1485, Livezilor, Mihai Eminescu, Dogarilor, Muşătescu, Grădinarilor, Dealul Viilor, Pieţei, Mioriţei, Soldat Constantin Moga, Hanul Roşu, Unirii, Poienii, Inginer Vasile Costescu, din localitatea Mioveni, din judeţul Argeş.

„Distrigaz Sud Reţele a luat această măsură până la remedierea, de către o firmă autorizată ANRE, a defecţiunilor instalaţiilor de utilizare. Potrivit legislaţiei în vigoare, instalaţia comună de utilizare aparţine clienţilor şi nu se află în responsabilitatea Distrigaz Sud Reţele”, a mai transmis compania.

Aceasta explică faptul că, potrivit reglementărilor elaborate şi aprobate de ANRE, pentru reluarea alimentării cu gaze naturale, de către Distrigaz Sud Reţele, a clienţilor afectaţi, este necesară îndeplinirea următoarelor condiţii:

  • contractarea, de către clienţi, a unui operator economic autorizat ANRE pentru remedierea defectelor şi efectuarea reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare;
  • transmiterea către Distrigaz Sud Reţele a documentelor justificative întocmite de către respectivul operator economic.

Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, joi, după ce în zeci de blocuri din Mioveni s-a semnalat miros de gaz.

Astfel, din cele 33 de spaţii verificate, la 26 s-a sistat alimentarea cu gaz, fiind evacuate aproximativ 275 de persoane.

Totodată, au fost evacuaţi circa 600 de elevi şi angajaţii unui liceu.

Reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele au transmis că s-a produs o supraodorizare accidentală a gazului natural livrat la Mioveni, în condiţiile depăşirii concentraţiei normale de etil mercaptan, substanţă care se adaugă în gazul natural pentru a-i putea depista prezenţa în încăperi.

Prefectura Argeş a explicat că supradozarea a făcut să fie simţite şi cele mai mici scurgeri, în peste 50 de blocuri.

„Au fost situaţii în care s-au constatat pierderi de gaze naturale pe instalaţiile de utilizare, fiind necesară sistarea alimentării”, au transmis reprezentanţii Distrigaz Sud Reţele.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
exercitiu militari romani, bucuresti
1
Șeful Armatei, despre cum pot fi mobilizați românii din străinătate în cazul unui război...
bloc afectat de explozie in rahova
2
Bujduveanu, după raportul preliminar al INSEMEX: „Cine a racordat la utilități imobilul...
masina
3
Noi detalii în cazul tinerilor găsiți împușcați în mașină: Urmau să plece vineri la muncă...
emil ganj
4
Imagini cu momentul crimei din Mureș: Emil Gânj a fost filmat în timp ce intră cu toporul...
robert negoita
5
Robert Negoiță, despre drumurile asfaltate peste magistrale de gaz: Țevile sunt ale...
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Digi Sport
După dezastru, Dan Șucu propune trei contracte
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rusia-petrol
Ce efect vor avea în Europa sancțiunile impuse de SUA asupra...
2025-09-07-1871
Sorin Grindeanu anunță că a discutat cu liderii din Justiție pentru...
Stelian Bujduveanu, lămuriri despre blocul explodat: „Sunt cinci...
rachete-razboi nuclear
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace...
Ultimele știri
Bărbat căutat în Germania pentru mai multe furturi, reținut de polițiști la Târgu Jiu
Premieră în India: ploaie artificială deasupra New Delhi contra poluării. Niveluri de 24 de ori mai mari decât cele admise de OMS
Dan Cîmpean, directorul DNSC: Putem face față ca stat la două incidente de securitate majore simultan, din două domenii diferite
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
URMARI_EXPLOZIE_35_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
O săptămână de la explozia din Rahova: ce știm până acum despre cauza deflagrației și ce se va întâmpla cu blocul distrus
andrei nistor
Prefectul Capitalei, despre intervenția Distrigaz înainte de explozia din Rahova: E o problemă. Probabil ar trebui schimbată legislația
Explozie în Rahova.
Când va fi reluată furnizarea gazelor pentru clienții afectați de explozia de la blocul din Rahova. Anunțul Distrigaz
raw locatari gaz caracal fara sursa 211025 _9__00036
Zeci de locuitori din Caracal, fără gaze până în noiembrie și nevoiți să plătească din buzunar verificările instalațiilor
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_01_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Blocul din Rahova va fi dezafectat parțial, după explozia devastatoare. Locatarii intră sub escortă să-și recupereze bunurile
Partenerii noștri
Pe Roz
Neptun retrograd în Pești ne obligă să confruntăm trecutul. Nicio zodie nu poate scăpa de adevăr
Cancan
România, LOVITĂ de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani
Fanatik.ro
Cea mai dură reacție în scandalul Mirel Rădoi – Ștefan Baiaram de la Craiova: „Eu sunt antrenorul, la mine...
editiadedimineata.ro
Tot mai mulți oameni resimt stres și îngrijorare
Fanatik.ro
Cât costă Stoinov, noua vedetă de la Dinamo! Suma de transfer, anunțată în direct de Andrei Nicolescu
Adevărul
Descoperire șoc. Vaccinul ARNm anti-COVID, arma secretă care combate cancerul
Playtech
Ora de iarnă ar putea fi eliminată definitiv. Ce decizie se pregătește la Bruxelles
Digi FM
Cum a început povestea de dragoste dintre Steffi Graf și Andre Agassi. Sunt de peste 20 de ani împreună și au...
Digi Sport
FOTO UEFA a publicat două imagini cu iubita lui Lamine Yamal și a declanșat nebunia
Pro FM
Cum se simte fiul lui Kamara la 11 ani. Leon s-a născut cu paralizie cerebrală și încă are nevoie de operații...
Film Now
Orlando Bloom, dornic să-și refacă viața după despărțirea de Katy Perry. Actorul a fost surprins în compania...
Adevarul
A fost Elena Ceaușescu mai rea decât soțul ei? Miturile care i-au năruit imaginea idealizată de propaganda...
Newsweek
Când se dau pensiile, indemnizația și alocația în noiembrie? Calendar complet al plăților sociale
Digi FM
Brigitte Bardot, după ce a apărut informația că a murit: "Nu știu cine e idiotul care a început acest fake...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Panică la Grădina Zoologică din San Diego. O gorilă a spart geamul incintei în fața vizitatorilor: „S-a...
Film Now
Cine e femeia care l-a convins pe Sean Bean să se însoare a cincea oară. A cunoscut-o într-un pub din Londra
UTV
Jessica Alba a întors toate privirile pe o plajă din Australia. Actrița s-a bucurat de soare între filmările...