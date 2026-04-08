Live TV

Alertă în nordul județului Tulcea. Două avioane militare mobilizate, 17 ținte aeriene urmărite aproape de graniță. Anunțul MApN

Data publicării:
drone Shahed
Drone iraniene Shahed. Foto: Profimedia

Ministerul Apărării a anunțat, miercuri dimineaţă, că au avut loc noi atacuri în Ucraina, în apropierea graniţei cu România, fiind instituită o nouă alertă în zona de nord a judeţului Tulcea. Două avioane militare au fost ridicate de la sol, fiind urmărite 17 ţinte aeriene, dar care nu au pătruns în spaţiul naţional.

„În primele ore ale zilei de miercuri, 8 aprilie, forţele Federaţiei Ruse au atacat cu drone obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei, în zona de nord a judeţului Tulcea. Două aeronave F-16 din serviciul de luptă poliţie aeriană au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea, iar sistemele antiaeriene au fost trecute în poziţii de tragere”, a transmis, miercuri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Potrivit institiţiei citate, Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat IGSU în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 3.44, un mesaj RO-ALERT, notează News.ro.

„Sistemele radar au monitorizat un grup de 17 ţinte aeriene care au evoluat în zona de frontieră, fără să pătrundă în spaţiul aerian naţional”, a mai precizat sursa citată.

Alerta aeriană a încetat la ora 5:10.

Forţele Ministerului Apărării Naţionale menţin în continuare măsurile de supraveghere şi coordonare necesare pentru protejarea populaţiei şi a teritoriului naţional.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Descarcă aplicația Digi Sport
