Alertă în Suceava: râs pierdut pe străzile din Fălticeni. Animalul sălbatic fusese scos la plimbare în lesă

Data publicării:
Lynx/ Râs
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Un râs scăpat pe străzile din Fălticeni a pus autoritățile din Suceava în alertă sâmbătă după-amiază. Felina fusese adusă din Polonia și era plimbată în lesă de către un bărbat din Iași. Jandarmeria le recomandă locuitorilor să nu se apropie de animalul sălbatic și să sune imediat la 112 dacă îl văd, informează News.ro.

„Din verificările efectuate, s-a stabilit că un bărbat din judeţul Iaşi, aflat în vizită la rude în Fălticeni, a adus cu el un râs în vârstă de aproximativ un an, pe care îl achiziţionase din Polonia. Animalul era ţinut în lesă, însă la un moment dat a scăpat de sub controlul proprietarului”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Suceava.

Bărbatul care a sunat la 112 le-a spus autorităților că râsul este înregistrat și are cip de identificare, însă nu are GPS de localizare. El a mai precizat că deține documente legale de achiziționare și deținere a animalului.

Jandarmeria Suceava face apel la populație să nu intre în panică și să nu încerce să captureze animalul.

„Râsul este un animal sălbatic şi, deşi nu manifestă în mod normal un comportament agresiv faţă de oameni, poate deveni imprevizibil”, au transmis oficialii.

Autoritățile le recomandă celor care îl văd să nu se apropie de el, să nu încerce să îl hrănească și să apeleze imediat numărul de urgență 112.

