Alertă în Tulcea: Un obiect, posibil o dronă, ar fi căzut în apropierea graniței. Precizările MApN

Alertă vineri dimineață în județul Tulcea, unde a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă, urmată de izbucnirea unui incendiu. Zona a fost securizată, iar MApN anunță că nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Radarele nu au detectat însă nicio pătrundere neautorizată în spațiul aerian al României.

Căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localiţăţii Plaurul, judetul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, a fost semnalată vineri dimineaţă, anunţă MApN, care precizează că zona a fost securizată.

„În noaptea de 1 spre 2 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat noi atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în zona de nord a judeţului Tulcea. În jurul orei 05.00, a fost raportată căderea unui obiect, posibil o dronă aeriană, în zona localiţăţii Plaurul, judetul Tulcea, urmată de producerea unui incendiu, fără a produce victime sau pagube materiale”, au transmis reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale.

Ei au adăugat că o autospecială IGSU şi echipe ale MApN au fost direcţionate către locul evenimentului, pentru stingerea incendiului produs.

Zona a fost securizată, urmând ca echipe specializate ale MApN să facă cercetări la faţa locului.

„Precizăm faptul că sistemele radar ale Ministerului Apărării Naţionale nu au raportat nicio pătrundere neautorizată în spaţiul aerian naţional în cursul nopţii trecute”, a mai precizat sursa citată.

Editor : M.I.