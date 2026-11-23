Trei echipaje de pompieri, cu o autospecială de stingere, un echipaj CBRN şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au intervenit, luni seară, în comuna Ţiţeşti din Argeș, pentru acordarea primului ajutor medical în cazul a patru copii care acuzau stare de rău.

Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Argeş, la faţa locului sunt prezente şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean, informează Agerpres.

Din primele informaţii, toţi cei patru copii sunt conştienţi. În urma evaluării medicale, toţi cei patru minori sunt transportaţi la spital, mai menţionează sursa citată.

Ulterior, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) au precizat că, din primele verificări efectuate, a reieşit faptul că minorii, cu vârste cuprinse între 1 an şi 5 luni şi 7 ani, s-ar fi intoxicat cu monoxid de carbon de la eşapamentul unui generator, folosit în interiorul locuinţei.

Verificările sunt continuate de poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni, pentru stabilirea situaţiei de fapt şi luarea măsurilor legale care se impun, a mai precizat IPJ Argeş.

Editor : Ș.R.