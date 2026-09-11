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Video Alertă la granița României: Ținte aeriene detectate lângă Vâlcove, F-16 ridicate pentru monitorizare

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F-16 Polonia
Foto: Profimedia
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Ministerul Apărării anunţă că, vineri dimineaţă, sistemul de supraveghere radar a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România, dar nu au fpst pătrunderi în spaţiul aerian naţional. Un mesaj RO-Alert a fost transmis în nordul judeţului Tulcea.

”Vineri, 11 septembrie, în jurul orei 04.15, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat un grup de ţinte aeriene la aproximativ 16 km nord de Vâlcove, Ucraina, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 04.36 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, anunţă, vineri dimineaţă, Ministerul Apărării.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană la Baza 86 Aeriană Borcea, au decolat pentru monitorizarea situaţiei.

Alerta aeriană în nordul judeţului Tulcea a încetat la ora 06.30.

Instituţia citată precizează că nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional.

Editor : Sebastian Eduard

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