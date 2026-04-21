Polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au descoperit două arme cu aer comprimat și 400 de proiectile, în urma unor controale efectuate asupra unor colete sosite pe Aeroportul Cluj-Napoca, a transmis marți Poliţia de Frontieră.

Potrivit Poliției de Frontieră, verificările au avut loc pe 20 aprilie 2026, în zona Cargo a aeroportului, fiind realizate de „o echipă mixtă formată din polițiști de frontieră și inspectori vamali […] alături de echipaje canine”.

„În timpul verificărilor, într-unul dintre colete au fost descoperite două arme cu aer comprimat şi două cutii care conţineau fiecare câte 200 de bucăţi de proiectile pentru aceste tipuri de arme”, a transmis sursa citată.

Din primele verificări a reieșit faptul că pachetul fusese expediat de o firmă din Cehia către o persoană fizică din România.

Autoritățile au precizat că „coletul nu era însoţit de documente din care să reiasă îndeplinirea condiţiilor de introducere în ţară, procurare şi deţinere a armelor”, motiv pentru care bunurile au fost indisponibilizate pentru continuarea cercetărilor.

În acest caz, polițiștii de frontieră au deschis dosar penal pentru „nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor”, infracțiune prevăzută de Codul penal.

