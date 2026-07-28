O navă de pasageri sub pavilion elvețian a eșuat pe Dunăre, în zona localității Salcia din județul Mehedinți, din cauza nivelului foarte scăzut al apei. La bord se află 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului.

Nava a plecat luni seară din Drobeta-Turnu Severin și urma să ajungă la Vidin, în Bulgaria.

În timpul deplasării, aceasta a rămas blocată în mijlocul Dunării, în zona localității Salcia, unde există numeroase dune de nisip.

Nivelul fluviului este foarte scăzut, debitul Dunării fiind de aproximativ 1.600 de metri cubi pe secundă. Din această cauză, nava nu și-a mai putut continua deplasarea spre Bulgaria.

Mai multe manevre pentru repunerea navei în mișcare au fost efectuate atât în cursul serii, cât și marți dimineață, însă fără succes. Reprezentanții Căpităniei au transmis că șansele de deblocare sunt reduse.

La bordul navei se află în continuare 186 de pasageri și 52 de membri ai echipajului.

Editor : Ș.A.