O dronă a fost găsită joi, 12 februarie, pe plajă, între Costineşti şi Tuzla, iar autorităţile s-au deplasat în zona respectivă pentru a face verificări. Garda de Coastă a transmis că drona nu are inscripţii vizibile, iar cercetarea este preluată de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

ACTUALIZARE 14.20: Reprezentanţii Gărzii de Coastă au precizat că resturile metalice ale dronei respective nu au inscripţii vizibile.

„În ziua de 12 februarie 2026, în urma unui apel 112, poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au identificat pe plaja din zona localităţii Tuzla resturi metalice, ce par a aparţine unui aparat de zbor fără pilot, fără inscripţii vizibile”, au transmis reprezentanţii Gărzii de Coastă.

Cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Știrea inițială: Conform Digi24, obiectul a fost descoperit în această dimineață de trei persoane care se plimbau cu bicicleta. La fața locului se află polițiști și pompieri.

Resturi dintr-o dronă au fost descoperite şi luni seara, pe plaja din Mamaia. Reprezentanţii Gărzii de Coastă au anunţat că, luni seară, poliţiştii de frontieră au fost sesizaţi cu privire la posibila existenţă a unor resturi aparţinând unei drone aeriene, pe plaja din staţiunea Mamaia.

Poliţiştii de frontieră ajunşi acolo au identificat resturi metalice, care par a aparţine unui aparat de zbor neidentificat.

Ministerul Apărării Naţionale a transmis, miercuri seară, în legătură cu fragmentele de dronă găsite pe o plajă din Mamaia, că, în săptămâna anterioară, în poligonul Capu Midia, au avut loc, în cadrul unui exerciţiu multinaţional, trageri de luptă asupra unor „ţinte aeriene de unică folosinţă”, iar toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra mării.

„În seara de luni, 9 februarie, Ministerul Apărării Naţionale a fost anunţat despre faptul că pe plaja din zona Hotelului Victoria, staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa, a fost semnalată, prin apel la Serviciul 112, existenţa unor fragmente de dronă. Echipe specializate ale instituţiilor din domeniul securităţii şi apărării naţionale au intervenit conform procedurii şi au ridicat elementele de dronă. În acest caz, specialiştii MApN nu au fost solicitaţi să intervină, procedura fiind una obişnuită, aplicată şi în alte situaţii similare”, a amintit, miercuri seară, MApN.

Conform sursei citate, în săptămâna 2-6 februarie, în cadrul exerciţiului multinaţional Dynamic Front, în poligonul Capu Midia au avut loc trageri de luptă asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă de la suprafaţa apei cu sisteme MLRS din dotarea forţelor armate germane, franceze, italiene şi din SUA. Toate ţintele – de tip dronă, fără încărcătură – au fost doborâte deasupra suprafeţei maritime din sectorul poligonului.

Totodată, structurile franceze au executat lansări de rachete sol-aer Mistral asupra unor ţinte aeriene de unică folosinţă tip SQ-20, iar militarii americani prezenţi la exerciţiu au lansat rachete sol-aer Stinger şi Avenger asupra mai multor ţinte aeriene de unică folosinţă tip Outlaw MQM170-G2.

„Există posibilitatea ca resturi dintr-o astfel de ţintă aeriană, care a fost doborâtă pe timpul tragerilor, să fie aduse de valuri la mal”, a precizat MApN.

Citește și:

Alertă la Mamaia: resturi de dronă, găsite pe plajă. Ministrul Apărării: „Specialiştii vor vedea ce date pot fi recuperate”

Editor : A.M.G.