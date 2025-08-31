O mină marină a fost adusă de valuri din zonele de război, chiar pe plaja Vadu din România. Aceasta a fost detonată de forțele MApN. Autoritățile au fost alertate de civili care au văzut-o la mal.

În această seară, mai mulți trecători care au descoperit mina chiar pe plaja de la Vadu, au sunat la 112. Imediat au ajuns acolo polițiști și jandarmi care au instituit o zonă de siguranță. Au creat un perimetru, iar apoi armata și-a trimis ofițeri antrenați special în detectarea și distrugerea minelor, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

Militarii au ajuns la concluzia că este vorba despre o mină folosită în războiul din Ucraina. Cel mai probabil s-a desprins din zona de nord a Mării Negre și a fost adusă de curenții marini pe litoralul românesc, cel mai probabil din zona Odesa.

Specialiștii care au intervenit au detonat mina în urmă cu doar câteva zeci de minute. În momentul de față nu mai există niciun pericol, însă este o situație care ne face să ne amintim de pericolul cauzat de războiul din Ucraina.

Acest incident nu este singular. Au mai fost cazuri în care mine în derivă au fost aduse foarte aproape de litoralul românesc.

Editor : Liviu Cojan