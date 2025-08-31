Live TV

Video Alertă pe litoral: O mină marină a fost adusă de valuri la Vadu

Data actualizării: Data publicării:
mina detonata
Foto: Captură Digi24

O mină marină a fost adusă de valuri din zonele de război, chiar pe plaja Vadu din România. Aceasta a fost detonată de forțele MApN. Autoritățile au fost alertate de civili care au văzut-o la mal.

În această seară, mai mulți trecători care au descoperit mina chiar pe plaja de la Vadu, au sunat la 112. Imediat au ajuns acolo polițiști și jandarmi care au instituit o zonă de siguranță. Au creat un perimetru, iar apoi armata și-a trimis ofițeri antrenați special în detectarea și distrugerea minelor, relatează Vali Stan, jurnalist Digi24.

Militarii au ajuns la concluzia că este vorba despre o mină folosită în războiul din Ucraina. Cel mai probabil s-a desprins din zona de nord a Mării Negre și a fost adusă de curenții marini pe litoralul românesc, cel mai probabil din zona Odesa.

Specialiștii care au intervenit au detonat mina în urmă cu doar câteva zeci de minute. În momentul de față nu mai există niciun pericol, însă este o situație care ne face să ne amintim de pericolul cauzat de războiul din Ucraina.

Acest incident nu este singular. Au mai fost cazuri în care mine în derivă au fost aduse foarte aproape de litoralul românesc.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian President Boris Yeltsin (R) answers a question as his US counterpart Bill Clinton listens 21 March during their joint press conference
1
„Certificatul de deces” al NATO. Documente desecretizate arată cât de aproape a fost...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Trump ia în calcul trimiterea unei „armate private” americane în Ucraina. Ce rol ar avea...
ploaie
3
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii...
ID316667_INQUAM_Photos_Bogdan_Buda (1)
4
Reforma administrației locale a fost amânată două săptămâni la cererea PSD. Ilie Bolojan...
fulger furtuna
5
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce...
Nu s-a putut abține! Gestul făcut de Chiricheș, după ce a fost schimbat în minutul 29 la CFR - FCSB
Digi Sport
Nu s-a putut abține! Gestul făcut de Chiricheș, după ce a fost schimbat în minutul 29 la CFR - FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
dominic fritz sustine un discurs
Dominic Fritz spune că în coaliție s-a ajuns „într-un punct bun”...
profimedia-0831729084
„S-a îndopat cu resursele noastre”. Revolta unei foste colonii...
sigla interpol
„Introvertita”: Interpolul cere ajutor pentru identificarea unei...
profimedia-1032912429
Europa are un plan „destul de precis” pentru trimiterea de trupe în...
Ultimele știri
Asociația Prosumatorilor propune Guvernului cinci măsuri pentru reducerea facturilor la energie
Dominic Fritz mizează pe Cătălin Drulă la Primăria Capitalei, dar nu exclude un candidat comun USR-PNL
Dominic Fritz, despre blocajul din Coaliție legat de reforma locală: „Îl susținem pe Ilie Bolojan în această cură de slăbire”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
NS Pride
Navă civilă avariată în Marea Neagră, lângă Odesa, după ce a lovit un dispozitiv exploziv
CRATER_AMARA_URMARI_GAZ_12_INQUAM_Photos
Localnicii din Amara se pot întoarce în locuințe. Raed Arafat: Se vor face măsurători o perioadă, acum valorile sunt normale
539771282_1295772635474014_5650844129751218922_n
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu: „România trebuie să aibă un nivel de înzestrare care să descurajeze orice agresor”
amara
Incendiul uriaș de la Amara a fost stins. Pompierii au acționat cu ajutorul roboților
aeronava f-16
Încă trei aeronave F-16, cumpărate din Norvegia, au aterizat astăzi în România. Intră în dotarea bazei de la Mihail Kogălniceanu
Partenerii noștri
Pe Roz
O mireasă a dezvăluit ce sfat a primit de la mătușa ei cu câteva săptămâni înainte de nuntă: „Chiar a spus...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan a anunțat DEMISIA: 'Nu are rost să mai stau'
Fanatik.ro
Prima reacție a lui Alin Vădan, proprietarul DON.ro, după ce s-a scris că i-ar fi făcut o ofertă de nerefuzat...
editiadedimineata.ro
Începe cel mai mare show aerian din România
Fanatik.ro
Cum a reușit FCSB transferul lui Bîrligea în fața Rapidului. Gigi Becali, replică ironică pentru Șumudică...
Adevărul
Cultura care ar putea revoluționa agricultura românească, odată cu anunțul construcției unei fabrici de...
Playtech
Româncă din Londra, victima hoților în doar 15 minute: „Mi-au spart mașina cât eram la bancă”. Ce răspuns a...
Digi FM
Prințesa Sheikha Mahra a Dubaiului, cerută în căsătorie de French Montana. Cât valorează inelul de logodnă cu...
Digi Sport
FCSB a ratat marea lovitură: 18.600.000 de euro! Anunțul făcut de UEFA
Pro FM
De ce Anna Kournikova trăiește departe de lumina reflectoarelor de la 21 de ani. Ea și Enrique Iglesias...
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
Adevarul
Scene uimitoare într-o urmărire pe o autostradă. Poliția a dezmembrat din mers o mașină furată
Newsweek
S-a pensionat după 35 ani cu 1.400 lei. Cu aceeași vechime alt pensionar a luat 6.700 lei. De ce?
Digi FM
Olivia Steer, mai discretă ca niciodată. Decizia surprinzătoare luată înaintea zvonurilor de divorț
Digi World
Ce se întâmplă în corp dacă renunți la zahăr timp de două săptămâni? Efectele sunt vizibile chiar și la...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în propria baie, în timp ce spală rufele. A ajuns la spital pentru vaccin antirabic
Film Now
Kim Novak, starul din Vertigo, viață trăită fără regrete. Sigură pe ea și la 92 de ani: Nu am fost dispusă să...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie