Este din nou alertă pe plaja din Costinești, după ce un obiect suspect, care ar putea fi o bucată dintr-o dronă, a fost găsit pe plajă. Polițiștii sunt acum la fața locului și au făcut un perimetru de siguranță.

Această descoperire a fost făcută în urmă cu puțin timp, pe o plajă din Costinești, transmite Iulia Stanciu, corespondent Digi24.

Așa cum se poate vedea în imagini, obiectul suspect era foarte aproape de postul de salvamar din Costinești.

Salvamarii, bineînțeles, au sunat la 112, au anunțat practic autoritățile, iar acum la fața locului sunt polițiștii. Au făcut un perimetru, iar specialiștii urmează să vadă despre ce fel de obiect este vorba.

Ieri, tot de dimineață, o dronă a fost observată în apa mării, foarte aproape de dig, la Costinești.

Au venit specialiști și după cercetări și-au dat seama că este vorba despre o dronă aeriană, dar care nu avea, din fericire, material explozibil.

Editor : Sebastian Eduard