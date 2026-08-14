Live TV

News Alert Alertă la Costinești după ce pe plajă a fost descoperit un obiect suspect

Data actualizării: Data publicării:
statiunea Costinești
Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Este din nou alertă pe plaja din Costinești, după ce un obiect suspect, care ar putea fi o bucată dintr-o dronă, a fost găsit pe plajă. Polițiștii sunt acum la fața locului și au făcut un perimetru de siguranță.

Această descoperire a fost făcută în urmă cu puțin timp, pe o plajă din Costinești, transmite Iulia Stanciu, corespondent Digi24.

Așa cum se poate vedea în imagini, obiectul suspect era foarte aproape de postul de salvamar din Costinești.

Salvamarii, bineînțeles, au sunat la 112, au anunțat practic autoritățile, iar acum la fața locului sunt polițiștii. Au făcut un perimetru, iar specialiștii urmează să vadă despre ce fel de obiect este vorba.

Ieri, tot de dimineață, o dronă a fost observată în apa mării, foarte aproape de dig, la Costinești.

Au venit specialiști și după cercetări și-au dat seama că este vorba despre o dronă aeriană, dar care nu avea, din fericire, material explozibil.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Eclipsa de Soare 2026. Foto Getty Images
1
Eclipsa de Soare a traversat Europa. Cum s-a văzut de pe Stația Spațială Internațională
accident bv 1
2
Povestea incredibilă a șoferului care a produs accidentul din Brașov. Acum 11 ani era...
CASS reținută din pensii. Inquam Photos George Calin
3
Se restituie CASS reținută din pensii? Clarificările autorităților pentru beneficiari
r kadirov cu doua lansatoare de rachete pe umar
4
„La o lume distanță de Moscova”: Cum evită Kadîrov războiul lui Putin, deși se laudă că...
Russia'S President Putin Meets With US Envoy Witkoff In Moscow
5
Rusia a făcut o declarație neașteptată privind reluarea negocierilor de pace din Ucraina
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Digi Sport
Prima reacție a lui David Popovici, după ce marele său rival s-a retras
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
jandarmi pe plaja
Turiști nemulțumiți că au fost evacuați de pe plaja din Costinești din cauza unei drone. „E frumos să nu ne lăsați să trecem la mare?”
Drona Costinesti
Fragment dintr-o dronă, fără explozibil, observat în mare la Costineşti. Miruță: „Ce vedem e rezultatul unui război real”
plaja mamaia nord isu dobrogea pompier pe plaja
Alertă pe o plajă din Mamaia, după ce au fost observate bucăți de dronă. ISU și Poliția au izolat perimetrul
plaja
Șase ruși au murit după ce o dronă ucraineană a căzut pe o plajă aflată la doar doi kilometri de vila lui Putin
sezlonguri
Cazul bizar al celor 300 de șezlonguri furate de pe o plajă din Italia: sunt expuse la vedere, dar proprietarii nu le pot recupera
Recomandările redacţiei
terenuri stat constructii
Afaceri nelegale cu terenurile statului. Șeful instituției: „E...
sofer masina accident brasov
Șoferul care a ucis doi oameni la Brașov a fost reținut. Anunțul...
bec aprins
Românii cu baterii de stocare au furnizat aseară energie în rețeaua...
pompa de benzina motorina
Motorina a ajuns mai scumpă decât combustibilul pentru avioane în...
Ultimele știri
Probleme la bordul portavionului USS Abraham Lincoln, din Orientul Mijlociu. Nava va fi retrasă și înlocuită
Preţurile combustibililor în Bulgaria ar urma să scadă în următoarele luni
Anatomia minciunii la Casa Albă. Cum au denaturat adevărul purtătorii de cuvânt ai lui Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii intră într-o perioadă de succes după Eclipsa de Soare din 12 august 2026. Universul le deschide toate...
Cancan
4.000 lei amendă tuturor românilor care locuiesc la casă și fac acest lucru în curte, crezând că nu îi vede...
Fanatik.ro
Prima colosală câștigată de jucătorii Craiovei după calificarea în grupele europene. Ce sumă uriașă le poate...
editiadedimineata.ro
Criza din Ceuta, transformată în armă informațională. Conturi asociate Rusiei au amplificat narațiuni ale...
Fanatik.ro
Giovanni Becali, amintiri epocale cu Franco Baresi. Cum au spionat italienii Steaua în 1989 la București
Adevărul
Cum au ajuns lubenițele de Gottlob în Marea Britanie. 20 de tone de pepeni din Timiș au fost livrate la...
Playtech
Șoselele din România unde sunt amplasate radarele e-SIGUR. Cât plătești dacă depășești viteza
Digi FM
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria: Când se urează, de fapt, „La mulți ani” și ce este strict interzis să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Exclus! David Popovici nici nu se atinge de alimentul consumat zilnic de milioane de români
Pro FM
Travis Kelce, prima declarație despre nunta cu Taylor Swift: „Cea mai frumoasă noapte din viața mea”
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Halle Berry, imaginea senzualității într-o rochie foarte decoltată. Fanilor nu le vine să creadă câți ani...
Adevarul
De ce poartă curierii nepalezi geci și mănuși la 40 de grade. Explicația medicului
Newsweek
Casa de Pensii anunță: Ce documente trebuie să depună o categorie de români ca să iasă mai repede la pensie?
Digi FM
Brad Pitt, mărturisiri tulburătoare despre cea mai întunecată perioadă din viaţa sa: „Nu vedeam nicio ieșire...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Modul în care e distribuită grăsimea corporală contează mai mult decât credeai. Ce au descoperit cercetătorii...
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Cine ar putea fi noul James Bond. Un actor cunoscut, analizat la modul cel mai serios de producători
UTV
Alexandra Stan a vorbit despre momentele dificile de după naștere. „24 de ore la Terapie Intensivă”