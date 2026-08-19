Alertă pe râul Jiu după apariția mai multor pești morți. Apele Române verifică manevrele făcute la barajul din zona Turceni

Mai mulți pești morți au fost descoperiți în râul Jiu, în zona Turceni, iar specialiștii Apele Române Jiu au început verificări pentru a stabili cauzele mortalității piscicole. Sunt prelevate probe de apă, iar autoritățile verifică inclusiv dacă manevrele efectuate la baraj au respectat prevederile Regulamentului de exploatare.

„În urma sesizărilor privind mortalitatea piscicolă semnalată pe râul Jiu, în zona Turceni, specialiştii Apele Române Jiu s-au deplasat în teren pentru a verifica situaţia şi pentru a identifica eventualele cauze care au condus la apariţia fenomenului”, a transmis miercuri Apele Române Jiu.

Reprezentanții Laboratorului de Calitatea Apelor al SGA Gorj urmează să preleveze probe de apă, care vor fi analizate pentru determinarea parametrilor de calitate relevanți.

În paralel, reprezentanții Serviciului Exploatare fac verificări în teren pentru a analiza modul în care au fost exploatate amenajările hidrotehnice din zonă.

Aceștia urmăresc să stabilească dacă „manevrele efectuate la baraj au respectat prevederile Regulamentului de exploatare”, potrivit instituției.

„Verificările au ca scop obţinerea unei imagini complete asupra situaţiei, atât din punct de vedere al calităţii apei, cât şi al modului de exploatare a infrastructurii hidrotehnice”, a mai transmis Apele Române Jiu.

Cauza mortalității piscicole nu a fost stabilită deocamdată, urmând ca verificările din teren și analizele probelor de apă să ofere informații suplimentare.

Editor : Ș.A.