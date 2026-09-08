Autorităţile au transmis, marţi după-amiază, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Botoșani și nordul județului Vaslui. „Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Costel Dolachi. Zborurile de pe Aeroportul Iaşi au fost suspendate. Reprezentanţii Ministerului Apărării au precizat că radarul a detectat o ţintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-Alert”.

„Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcţia este undeva înspre sudul judeţului Iaşi sau nordul judeţului Vaslui. Situaţia este monitorizată”, a declarat pentru News.ro prefectul de Iaşi, Costel Dolachi.

Zborurile de pe Aeroportul Internaţional Iaşi au fost suspendate marţi, după ce autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, a declarat, pentru Agerpres, directorul aeroportului, Romeo Vatră. „Nu sunt curse anulate. Deocamdată toate cursele sunt suspendate până la clarificarea situaţiei”, a declarat Romeo Vatră.

Potrivit prefectului judeţului Iaşi, Constantin Dolachi-Pelin, drona a intrat pe teritoriul românesc dinspre Republica Moldova.

„Situaţia este monitorizată de IGSU, împreună cu Armata şi forţele pregătite pentru astfel de situaţii. Din ce ştiu, este o dronă care venea dinspre Republica Moldova şi se îndrepta spre sudul judeţului Iaşi, nordul judeţului Vaslui", a declarat, pentru Agerpres, prefectul judeţului Iaşi.

MApN anunță că aparatul de zbor a fost detectat la ora 16:47 de către sistemul de supraveghere radar, la 18 km nord de localitatea Roman.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16:30, a transmis mesaje RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situației”, transmite Ministerul Apărării.

Drona, monitorizată în Republica Moldova

Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, scrie Ministerul Apărării al Republicii Moldova pe Facebook.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.

Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Drona sinucigașă cu reacție de tip Geran, rusească, zboară deasupra aeroportului principal din Chișinău și se îndreaptă spre România. Mai multe curse civile se rotesc în spațiul aerian fără a ateriza”, a anunțat Visegrad24 pe X.

Editor : Liviu Cojan