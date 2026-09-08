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News Alert Alertă pentru dronă în cinci județe din Moldova. Aeroportul din Iași a suspendat temporar toate zborurile

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drona profimedia
Foto: Profimedia
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Din articol
Drona, monitorizată în Republica Moldova

Autorităţile au transmis, marţi după-amiază, un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, în judeţele Iaşi, Vaslui, Neamţ, Botoșani și nordul județului Vaslui. „Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova”, a declarat prefectul judeţului Iaşi, Costel Dolachi. Zborurile de pe Aeroportul Iaşi au fost suspendate. Reprezentanţii Ministerului Apărării au precizat că radarul a detectat o ţintă aeriană, la 18 km nord de localitatea Roman. Două aeronave F-18 spaniole au fost ridicate pentru a monitoriza situaţia.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian. Păstraţi-vă calmul! Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori", se arată în mesajul RO-Alert”.

„Este o dronă care în momentul acesta vine dinspre Republica Moldova. Direcţia este undeva înspre sudul judeţului Iaşi sau nordul judeţului Vaslui. Situaţia este monitorizată”, a declarat pentru News.ro prefectul de Iaşi, Costel Dolachi.

Zborurile de pe Aeroportul Internaţional Iaşi au fost suspendate marţi, după ce autorităţile au transmis un mesaj RO-Alert privind posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, a declarat, pentru Agerpres, directorul aeroportului, Romeo Vatră. „Nu sunt curse anulate. Deocamdată toate cursele sunt suspendate până la clarificarea situaţiei”, a declarat Romeo Vatră.

Potrivit prefectului judeţului Iaşi, Constantin Dolachi-Pelin, drona a intrat pe teritoriul românesc dinspre Republica Moldova.

„Situaţia este monitorizată de IGSU, împreună cu Armata şi forţele pregătite pentru astfel de situaţii. Din ce ştiu, este o dronă care venea dinspre Republica Moldova şi se îndrepta spre sudul judeţului Iaşi, nordul judeţului Vaslui", a declarat, pentru Agerpres, prefectul judeţului Iaşi.

MApN anunță că aparatul de zbor a fost detectat la ora 16:47 de către sistemul de supraveghere radar, la 18 km nord de localitatea Roman.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16:30, a transmis mesaje RO-Alert.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de Poliție Aeriană Întărită la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au decolat la ora 16:39 pentru monitorizarea situației”, transmite Ministerul Apărării.

Drona, monitorizată în Republica Moldova

Sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale au detectat, astăzi, la ora 16:20, pătrunderea neautorizată în spațiul aerian al Republicii Moldova a unui aparat de zbor fără pilot, venit din direcția Ucrainei, scrie Ministerul Apărării al Republicii Moldova pe Facebook.

Potrivit datelor preliminare, aparatul de zbor, de tip Shahed, a pătruns în spațiul aerian național direcția localității Slavianorebca, Ucraina, deplasându-se spre Bender, prin sectorul transnistrean al Republicii Moldova.

Drona a fost monitorizată de sistemele de supraveghere aeriană ale Armatei Naționale pe teritoriul țării. La ora 16:32, aceasta se deplasa în direcția municipiului Chișinău, iar la ora 16:36 a fost localizată în zona localității Bălănești, continuându-și deplasarea spre Cetireni, raionul Ungheni.

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La ora 16:37, drona a părăsit spațiul aerian al Republicii Moldova prin proximitatea localității Zagarancea, raionul Ungheni, continuându-și deplasarea în direcția Golăiești, județul Iași, România.

În contextul asigurării siguranței zborurilor, la ora 16:30, spațiul aerian din zona centrală a țării a fost restricționat temporar. Ulterior, după ce aparatul de zbor a părăsit teritoriul Republicii Moldova, spațiul aerian a fost redeschis.

Autoritățile naționale, în comun cu partenerii, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru siguranța populației.

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„Drona sinucigașă cu reacție de tip Geran, rusească, zboară deasupra aeroportului principal din Chișinău și se îndreaptă spre România. Mai multe curse civile se rotesc în spațiul aerian fără a ateriza”, a anunțat Visegrad24 pe X.

Editor : Liviu Cojan

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