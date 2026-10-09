Mecanismul „Alertă răpire copil” a fost declanşat în judeţul Teleorman, după ce o fată de 12 ani ar fi fost urcată într-un autoturism, împotriva voinţei sale, de către trei persoane, relatează News.ro.

„La data de 9 octombrie a.c., poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu au fost sesizaţi de către un bărbat, cu privire la dispariţia unei minore, respectiv TĂNASE-PETRE ANGELA, în vârstă de 12 ani, din comuna Poroschia, judeţul Teleorman”, a transmis, vineri seară, IPJ Teleorman.

Sursa citată a precizat că, în jurul orei 16:45, sesizarea a fost transmisă către Inspectoratul de Poliţie Judeţean Teleorman.

„Din cercetări a reieşit faptul că, la data sus-menţionată, în jurul orei 12:50, în timp ce minora se afla pe stradă, în comuna Poroschia, judeţul Teleorman, aceasta ar fi fost urcată într-un autoturism, împotriva voinţei sale, de către trei persoane, după care s-ar fi deplasat în direcţia Alexandria. Imediat, autoturismul a fost dat în atenţie, iar la faţa locului s-au deplasat mai multe echipaje de poliţie, pentru efectuarea verificărilor”, a mai transmis sursa citată.

S-a declanşat mecanismul „Alertă răpire copil”, constituindu-se celula de criză.

Poliţiştii au identificat unul dintre bărbaţii care s-ar fi aflat în autoturismul respectiv şi se fac cercetări pentru depistarea minorei şi identificarea celorlaţi, fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lipsire de libertate.

Semnalmente ale minorei: înălţime 1,65 m, ochi albaştri, faţă ovală, păr şaten.

Vestimentaţie la momentul dispariţiei: tricou negru, fustă cu imprimeu maro, adidaşi maro.

„Cei care pot oferi date, care să conducă la depistarea minorei în cauză, sunt rugaţi să apeleze numărul unic de urgenţă 112”, a mai transmis Poliţia.

Editor : Liviu Cojan