Video Alertă sanitară în prag de sărbători: 1,5 milioane de ouă, care ar fi contaminate cu Salmonella, retrase de la vânzare

Cofraje cu ouă.
Ouă oprite de la comercializare, pentru că erau contaminate cu Salmonella.

O alertă sanitară de amploare a fost declanșată înaintea sărbătorilor pascale, după ce aproximativ 1,5 milioane de ouă din județul Vaslui au fost retrase de la comercializare din cauza suspiciunilor de contaminare cu Salmonella. Autoritățile au intervenit și au blocat distribuția produselor. Ancheta vizează posibile nereguli în lanțul de producție și transport.

Potrivit informațiilor preliminare, citate de Digi24, ouăle ar proveni din exploatații avicole situate în județul Galați, administrate de un om de afaceri local.

În urma unor teste de laborator, s-a constatat că aproximativ 60.000 de găini din două ferme ar fi fost infectate cu Salmonella, bacterie care poate reprezenta un risc serios pentru sănătatea consumatorilor.

Cu toate acestea, deși existau indicii privind posibila contaminare, producția ar fi fost direcționată către o unitate de sortare din județul Vaslui, aparținând aceluiași operator economic. 

Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul ANSVSA au dispus măsuri imediate de sechestru asupra loturilor de ouă și au suspendat distribuția acestora.

În prezent, autoritățile desfășoară o anchetă pentru a stabili modul în care produsele provenite din ferme cu probleme sanitare au ajuns în circuitul de colectare, precum și pentru identificarea eventualelor responsabilități în acest caz.

Citește și:

Vești de la meteorologi: vreme rece de Paște, cu temperaturi sub normalul perioadei, anunță șefa ANM

Top Citite
Xi Jinping inspectează soldații
1
Xi Jinping îi îndeamnă pe înalţii comandanţi militari chinezi să renunţe la „aerele de...
pedro sanchez
2
După ce a intrat în conflict cu Donald Trump și Israelul, Pedro Sanchez prezintă Spania...
U.S. President Trump makes second state visit to Britain
3
Premierul Keir Starmer a răbufnit: „M-am săturat” ca Trump și Putin să influențeze...
un submarin rusesc este urmarit de o nava britanica
4
„Preşedintelui Putin îi spun: «Vă vedem»”. Armata britanică anunţă că a urmărit trei...
Donald Trump.
5
Reacția premierului Groenlandei după ce Trump a numit insula „o bucată imensă de gheață...
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
Digi Sport
A vrut să-și ia rămas bun de la Mircea Lucescu, dar s-a întors din drum! Ce aștepta din partea Guvernului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
oameni cu lumanari in biserica sfantului mormant
Lumina Sfântă a Învierii va fi adusă astăzi în România de la Ierusalim. Biserica Sfântului Mormânt și-a deschis porțile
putin
Putin a declarat armistițiu de Paște. Când intră în vigoare încetarea focului
Inspectorii ANPC au descoperit zeci de nereguli în pragul Paștelui FOTO ANPC / Colaj Digi24
ANPC a aplicat amenzi de 3,8 milioane de lei înainte de Paște: carcase de miel și ouă cu impurități, printre nereguli
Ce semnifică Lumina Sfântă. Inquam Foto Cornel Putan
Sfânta Lumină ajunge, sâmbătă, în România cu o cursă specială de la Ierusalim
clopoțel tranzacții bursa București
Titlurile Fidelis în euro, suspendate luni de la tranzacționare pe Bursa de Valori București. Ce trebuie să știe investitorii
Recomandările redacţiei
eugen radulescu la o sedinta
Consilier BNR: Aveam nevoie de banii din Fondul de rezervă ca să...
Nuclear bomb test in ocean
Putin are nevoie de un „scenariu teribil de thriller”. Moscova...
femeie frig primavara vreme rece
Vești de la meteorologi: vreme rece de Paște, cu temperaturi sub...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul nu poate localiza și îndepărta toate minele pe care le-a...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Pakistanul insistă pentru discuții directe între SUA și Iran
Drum închis de trei luni între Câmpina și DN1. Lucrările nu au început, localnicii fac ocoluri zilnice
O şoferiţă a fost prinsă cu 176 de kilometri pe oră pe DN 38. Explicația dată polițiștilor: „Mi se ard cozonacii în cuptor”
Citește mai multe
