Potrivit informațiilor preliminare, citate de Digi24, ouăle ar proveni din exploatații avicole situate în județul Galați, administrate de un om de afaceri local.

În urma unor teste de laborator, s-a constatat că aproximativ 60.000 de găini din două ferme ar fi fost infectate cu Salmonella, bacterie care poate reprezenta un risc serios pentru sănătatea consumatorilor.

Cu toate acestea, deși existau indicii privind posibila contaminare, producția ar fi fost direcționată către o unitate de sortare din județul Vaslui, aparținând aceluiași operator economic.

Inspectorii sanitar-veterinari din cadrul ANSVSA au dispus măsuri imediate de sechestru asupra loturilor de ouă și au suspendat distribuția acestora.

În prezent, autoritățile desfășoară o anchetă pentru a stabili modul în care produsele provenite din ferme cu probleme sanitare au ajuns în circuitul de colectare, precum și pentru identificarea eventualelor responsabilități în acest caz.

