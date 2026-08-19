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Video Alerte de furtună în locul celor de poliție pe Waze. „Planul B” al șoferilor români dacă avertizările vor fi restricționate

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Alertele privind prezența polițiștilor și a radarelor în aplicația Waze au devenit subiect de dezbatere printre șoferii români, după ce în mediul online au apărut informații potrivit cărora aceste avertizări ar urma să fie interzise. Foto Digi24
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Din articol
Ce spun reprezentanții Waze România Șoferii caută deja alternative: alertele de furtună

Alertele de poliție de pe Waze au stârnit dezbateri în rândul șoferilor români, în urma informațiilor conform cărora acestea ar putea fi restricționate. În timp ce Poliția Română și reprezentanții comunității Waze precizează că avertizările nu vor dispărea, în mediul online a apărut deja un „plan B”: folosirea alertelor de furtună pentru a semnala prezența agenților.

Discuțiile au apărut după o decizie a Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), potrivit căreia statele membre pot impune, în anumite condiții, dezactivarea temporară și în anumite zone a avertizărilor privind prezența poliției în aplicații precum Waze.

„Decizia nu reprezintă o interdicție și nici eliminarea avertizărilor în întreaga Uniune Europeană. Hotărârea confirmă doar faptul că statele membre pot introduce astfel de măsuri”, a declarat pentru Digi24 Octavian Dan, purtătorul de cuvânt al Poliției Române.

Ce spun reprezentanții Waze România

Paul Dorneanu, coordonatorul comunității Waze România, spune că, pentru ca avertizările să fie dezactivate în țara noastră, ar fi necesară o inițiativă legislativă prin care România să impună o asemenea măsură.

„Ca acest lucru să se întâmple, trebuie o inițiativă legislativă a României, care să impună acest lucru, dar România știm că este departe de a fi campioană la astfel de inițiative legislative. Noi suntem în contact cu Poliția Română, dar, până în acest moment, n-a fost nicio astfel de solicitare”, a declarat Paul Dorneanu.

Șoferii caută deja alternative: alertele de furtună

Posibilitatea ca avertizările să fie restricționate a stârnit numeroase reacții în mediul online și i-a împărțit pe șoferi în tabere. În timp ce unii sunt de acord cu eliminarea alertelor, alții consideră că acestea ar trebui păstrate.

Pe internet a apărut inclusiv ideea ca, în eventualitatea eliminării avertizărilor privind prezența poliției, șoferii să folosească alte tipuri de raportări disponibile în aplicație, precum cele pentru vreme rea. Alții și-au amintit de metodele folosite înaintea aplicațiilor de navigație, de la flash-urile date de șoferii care circulă din sens opus până la stațiile radio.

„Sincer, nașpa. Nu neapărat din perspectiva modului în care caută ei să facă prevenție, ci strict pentru că ne mai ajută și pe noi. Unii merg ba tare, ba încet... Suntem în România”, a declarat un șofer pentru Digi24.

Un alt conducător auto consideră că funcția ar trebui păstrată: „Nu e o treabă bună. (...) Pentru că a fost pusă acolo pentru ceva, să o lase acolo”.

Indiferent dacă în aplicație apare o alertă de poliție, de vreme rea sau de groapă, șoferii trebuie să își păstreze atenția asupra drumului. 

Editor : Ș.A.

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