Alexandra Căpitănescu, primele declarații la întoarcerea acasă. Artista a fost întâmpinată cu aplauze la aeroport

Alexandra Căpitănescu a revenit duminică în România, iar sosirea artistei pe aeroport s-a transformat într-un moment emoționant. Cântăreața a fost întâmpinată de mai mulți fani care au venit special pentru a o vedea, a-i cere autografe și a face fotografii alături de ea.

Atmosfera de la terminal a fost una caldă și entuziastă, iar admiratorii au aplaudat-o încă din momentul în care și-a făcut apariția. Alexandra s-a oprit pentru câteva momente pentru a sta de vorbă cu cei prezenți și le-a mulțumit pentru susținerea constantă.

Artista a afișat un zâmbet larg și s-a arătat vizibil emoționată de primirea de care a avut parte la întoarcerea în țară. Mai mulți fani au venit cu flori și mesaje de susținere, transformând întâlnirea într-un moment special. Apoi a făcut scurte declarații de presă.

Alexandra Căpitănescu: „Știu mai bine să când la microfon decât să vorbesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți aici, pentru că ați fost aici pe tot parcursul a acestui concurs și nu numai. Unii dintre voi ați fost de la început, de când nu ne știa nimeni, de când ne chinuiam să ne bage lumea în seamă și pentru asta vrem să vă mulțumim. A fost o experiență extraordinară de frumoasă dar și foarte grea, dar acuma mă bucur că am luat locul trei, ne-am clasat pe locul trei și că am fost locul doi la public, ceea ce înseamnă că suntem, cum s-ar spune în anii trecuți, câștigătorii inimilor și cred că asta este mult mai important decât niște note acordate. În general e foarte subiectivă treaba asta cu dat note muzicii și artei. Dar eu cred cel mai mult în ceea ce simte publicul și cred că publicul mereu are dreptate. În orice. Intuiția publicul cea mai puternică. Așa că vă mulțumim încă o dată și așteptăm întrebări sau orice, nu știu, sugestii, ce să facem în continuare. Vreau să mulțumesc tuturor oamenilor implicați. Singură n-aș fi putut să facă asta sigur. De fapt n-am fi reușit să facem performanța asta și ca un sfat pentru viitorii participanți de la Eurovision. Dragilor, aveți nevoie de o echipă, aveți nevoie de oameni în care să vă puneți toată încrederea, fiindcă singur e foarte, foarte greu. Și asta mi-a spus-o chiar Jamala, câștigătoarea din 2016. Mi-a spus că am are noroc că sunt împreună cu o echipă atât de frumoasă”.

România s-a clasat pe locul trei în finala Eurovision 2026, cu un vot masiv din partea publicului. Bulgaria a fost marea câștigătoare, iar locul doi a fost ocupat de Israel. Alexandra Căpitănescu a interpretat piesa „Choke me” și a câștigat inima publicului care a votat masiv, ducând la clasarea țării noastre pe locul trei, cu cel mai mare punctaj obținut vreodată la această competiție.

