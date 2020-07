Alexandru cere barurilor și cluburilor de pe litoral să respecte regulile: „Guvernul nu vrea ca activitatea lor să fie întreruptă”

Controale la sânge în acest weekend pe litoral. Patronii mai multor localuri au fost sancționați, după ce s-a descoperit că intrarea şi ieşirea clienților se face prin acelaşi loc, nu se păstrează distanţa, iar mulţi angajați nu poartă mască şi mănuşi. Cu toate acestea, Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, care s-a dus și ea în control pe litoral, spune că nu se dorește închiderea cluburilor, dar e necesară respectarea regulilor.

Ministrul a făcut apel la mai multă responsabilitate din partea managerilor de localuri.

„Guvernul nu își dorește ca activitatea lor să fie întreruptă. Am reamintit faptul că am făcut împreună eforturi pentru a ține angajații în șomaj tehnic, adică să nu îi piardă, am făcut împreună eforturi pentru ca sănătatea angajaților și a clienților să fie protejată și a venit momentul să întoarcă această responsabilitate, în sensul de a lua măsuri suplimentare. Am văzut și clienți nemulțumiți și iritați de prezența noastră, ceea ce înseamnă că trebuie să fac un apel și la agenții economici, dar și la cei care vizitează aceste cluburi. Nu se poate imagina o situație sub control fără responsabilitatea ambelor părți”, a spus Violeta Alexandru.

Ministrul le-a cerut patronolor de localuri de pe litoral să se asigure că și angajații respectă reglementările.

„Unii dintre ei stăteau cu masca pe sub bărbie, agățată de o ureche. Știu că este cald este un disconfort pentru unii dintre dânșii, au de lucrat un anumit număr de ore, dar nu avem altă soluție. Nu poți să ceri unui om să poarte mască și tu, care mergi în interior să iei mâncare, care te duci către mese și te apropii de clienți, să nu face acest lucru”, a spus ministrul.