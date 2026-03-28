Alexandru Nazare: Bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă. Apel la păstrarea echilibrului bugetar

Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, afirmă că bugetul intră în vigoare, fiind publicat în Monitorul Oficial, dar acum începe „etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă”. „În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate”, subliniază el.

„Bugetul de Stat pentru anul 2026 şi Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare şi începe etapa cea mai importantă: execuţia responsabilă. Într-un context internaţional tot mai complicat, în care evoluţiile globale pot fluctua, prudenţa este obligatorie. Volatilitatea pieţelor, tensiunile geopolitice şi presiunile asupra costurilor de finanţare ne obligă să fim ponderaţi şi să păstrăm echilibrul bugetar”, a afirmat Alexandru Nazare, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Potrivit ministrului Finanţelor, publicarea în Monitorul Oficial înseamnă predictibilitate pentru instituţii, autorităţi locale şi mediul economic: continuitatea proiectelor, plata obligaţiilor sociale şi funcţionarea stabilă a statului.

„În acelaşi timp, bugetul asigură un spaţiu important pentru investiţii din fonduri europene. Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuţie - o şansă pe care nu avem voie să o ratăm. În perioada următoare, în contextul unui spaţiu fiscal limitat, disciplina în execuţie şi consecvenţa în decizii vor face diferenţa între stabilitate şi vulnerabilitate”, a adăugat el.

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2026 şi decretul pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

De asemenea, şeful statului a semnat şi decretul privind promulgarea Legii pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2026.

Preşedintele Nicuşor Dan afirma, joi seară, că „în secunda” în care va primi motivarea Curţii Constituţionale a României în ceea ce priveşte decizia de a respinge contestaţiile AUR pe tema legilor bugetului, va promulga legea bugetului de stat.

Curtea Constituţională a publicat, vineri, motivarea deciziiilor de respingere a sesizărilor depuse de AUR cu privire la bugetul de stat pe 2026 şi la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Editor : Sebastian Eduard