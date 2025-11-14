Live TV

Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026

Data actualizării: Data publicării:
Alexandru Nazare
Alexandru Nazare. Foto: Alexandru Nazare/ Facebook
Din articol
Prognoze FMI pentru economia României Reforme structurale cu impact pe piața muncii

România se află pe o traiectorie economică îmbunătățită, iar reformele implementate în ultimele luni sunt considerate eficiente și credibile, potrivit concluziilor Comitetului Director al Fondului Monetar Internațional (FMI). Ministerul Finanțelor a transmis, într-un comunicat de presă, că evaluarea FMI confirmă faptul că autoritățile române au adoptat măsuri corecte pentru refacerea sustenabilității fiscale și pentru consolidarea încrederii investitorilor.

În urma analizei, FMI a subliniat că pachetul recent de reforme pentru perioada 2025–2026 reprezintă „o etapă esențială” în procesul de diminuare a deficitelor gemene, cel bugetar și cel de cont curent.

Instituția este de părere că direcția macroeconomică adoptată de Guvern este una „corectă și îmbunătățită”, iar determinarea autorităților de a implementa măsuri consistente este vizibilă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că validarea venită de la FMI reprezintă un semnal important pentru partenerii internaționali și pentru piețele financiare:

„Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este în același timp vital pentru România și credibil pentru partenerii noștri. Suntem pe o direcție îmbunătățită semnificativ, iar misiunea FMI recunoaște asumarea responsabilității și determinarea Guvernului României de a implementa reforme consistente. Prioritatea noastră rămâne reconstrucția unei economii sănătoase și reziliente.”

Potrivit FMI, măsurile adoptate sunt fundamentale pentru refacerea sustenabilității fiscale și pentru asigurarea unui climat economic stabil pe termen mediu.

Prognoze FMI pentru economia României

Fondul Monetar Internațional estimează că economia României va înregistra o creștere moderată, dar stabilă. Ritmul anual este prognozat să urce de la 1,0% în 2025 la 1,4% în 2026.

Creșterea va fi susținută în principal de investițiile finanțate prin mecanismul Next Generation EU (NGEU), în timp ce consumul privat ar urma să încetinească în contextul consolidării fiscale.

FMI anticipează că rata inflației va reintra în intervalul de toleranță al Băncii Naționale a României până la finalul lui 2026. În acest context, instituția recomandă ca BNR să mențină o abordare prudentă, iar ciclul de relaxare monetară să fie reluat doar după temperarea clară a creșterilor de salarii și prețuri.

Comitetul Director al FMI remarcă faptul că o flexibilitate sporită a cursului de schimb, pe termen mediu, ar contribui la creșterea rezilienței economiei la eventuale șocuri externe, un punct aflat de mult timp în discuțiile cu autoritățile române.

Reforme structurale cu impact pe piața muncii

Raportul FMI evidențiază și progresele în materie de reforme structurale, apreciind măsurile care sprijină incluziunea pe piața muncii.

Printre acestea sunt menționate:

  • dezvoltarea educației timpurii pentru susținerea părinților angajați,
  • modernizarea sistemului de formare profesională,
  • programe dedicate angajării tinerilor.

Totodată, FMI notează intenția României de a continua investițiile strategice în energie nucleară, capacități regenerabile și infrastructură de stocare, esențiale pentru diversificarea mixului energetic.

Un alt element subliniat în raport îl reprezintă continuarea reformelor în administrația publică.

FMI a recomandat creșterea eficienței și predictibilității măsurilor adoptate, pentru a îmbunătăți climatul investițional.

Consolidarea guvernanței este considerată crucială, atât pentru absorbția fondurilor europene, cât și pentru atragerea de investiții străine directe.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
misu la liceu
1
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
2
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
cismigiu parc soare meteo toamna apus
4
Vremea se încălzește din nou: zonele în care vor fi 20 de grade. Prognoza anunțată de...
maneliști căcați
5
Noi detalii despre traseul lui Dani Mocanu în Italia: S-a distrat câteva luni într-o...
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
Adio! Decizia luată de Cristiano Ronaldo, după ce scenele din Irlanda au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
clinica fetita moarta dentist
Clinica unde a murit fetița de 2 ani avea campanii agresive de...
Resturile dronei rusesti cazute in zona Grindu
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la sediul MAE, după ce o...
avion f-35 in zbor
Descurajarea Rusiei în Europa. Scenariul formulat de un fost...
paul gheorghe
Un senator ales pe listele SOS este acuzat că a furat un rucsac în...
Ultimele știri
Demonstrație în fața ÎCCJ, împotriva Liei Savonea: „Vrem justiția corectă înapoi. Decizii greșite, cimitire ticsite”
Înapoi la practicile din Era Sovietică: Rusia intenționează să mute populația din Ucraina ocupată în Siberia
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Inteligență Artificială
Bitdefender taie mai puțin de 7% din forța de muncă globală. Câți angajați sunt afectați în România
pupitru psd
PSD condiționează sprijinul pentru reformele Guvernului de adoptarea pachetului de relansare economică
ilie bolojan
Cu cât au scăzut cheltuielile cu salariile în sectorul public în octombrie. Premierul: „Am tăiat anumite sporuri”
Grafică PNRR.
România a obținut aprobarea oficială pentru PNRR revizuit. Ce înseamnă pentru economie
Alexandru Nazare ECOFIN 10 oct Luxemburg
Vești bune de la Bruxelles: România obține undă verde pentru PNRR-ul actualizat
Partenerii noștri
Pe Roz
Energia trigonului Lună–Uranus lovește puternic. Cele trei zodii care vor avea parte de surprize majore
Cancan
Ce a apărut la căpătâiul lui Horia Moculescu? Momentul în care s-au emoționat toți 🥺
Fanatik.ro
La 64 de ani, Nadia Comăneci a făcut anunțul despre căsnicia ei de 29 de ani: ”Va fi un an plin de sărbători”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Dinamo, pe scenă la Vocea României! Eva Nicolescu a debutat cu Ştefan Ştiucă: “A cântat cu noi fără repetiţie”
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
TABEL La ce vârstă se pot pensiona persoanele cu handicap, în funcție de gradul de dizabilitate
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
"Sunt o rușine!" Gennaro Gattuso nu s-a abținut deloc, după scenele cum rar se văd de la Chișinău
Pro FM
Cardi B a născut al patrulea copil, primul cu noul iubit: "Să o iei de la capăt nu e ușor, dar a meritat"
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
Cumulul pensiei cu salariul, interzis. Care pensionari pierd 85% din pensie dacă muncesc în continuare?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA