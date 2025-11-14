Alexandru Nazare: „FMI confirmă eficiența reformelor economice ale României”. Prognozele Fondului pentru 2025-2026

România se află pe o traiectorie economică îmbunătățită, iar reformele implementate în ultimele luni sunt considerate eficiente și credibile, potrivit concluziilor Comitetului Director al Fondului Monetar Internațional (FMI). Ministerul Finanțelor a transmis, într-un comunicat de presă, că evaluarea FMI confirmă faptul că autoritățile române au adoptat măsuri corecte pentru refacerea sustenabilității fiscale și pentru consolidarea încrederii investitorilor.

În urma analizei, FMI a subliniat că pachetul recent de reforme pentru perioada 2025–2026 reprezintă „o etapă esențială” în procesul de diminuare a deficitelor gemene, cel bugetar și cel de cont curent.

Instituția este de părere că direcția macroeconomică adoptată de Guvern este una „corectă și îmbunătățită”, iar determinarea autorităților de a implementa măsuri consistente este vizibilă.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că validarea venită de la FMI reprezintă un semnal important pentru partenerii internaționali și pentru piețele financiare:

„Raportul FMI confirmă că pachetul nostru de reforme este în același timp vital pentru România și credibil pentru partenerii noștri. Suntem pe o direcție îmbunătățită semnificativ, iar misiunea FMI recunoaște asumarea responsabilității și determinarea Guvernului României de a implementa reforme consistente. Prioritatea noastră rămâne reconstrucția unei economii sănătoase și reziliente.”

Potrivit FMI, măsurile adoptate sunt fundamentale pentru refacerea sustenabilității fiscale și pentru asigurarea unui climat economic stabil pe termen mediu.

Prognoze FMI pentru economia României

Fondul Monetar Internațional estimează că economia României va înregistra o creștere moderată, dar stabilă. Ritmul anual este prognozat să urce de la 1,0% în 2025 la 1,4% în 2026.

Creșterea va fi susținută în principal de investițiile finanțate prin mecanismul Next Generation EU (NGEU), în timp ce consumul privat ar urma să încetinească în contextul consolidării fiscale.

FMI anticipează că rata inflației va reintra în intervalul de toleranță al Băncii Naționale a României până la finalul lui 2026. În acest context, instituția recomandă ca BNR să mențină o abordare prudentă, iar ciclul de relaxare monetară să fie reluat doar după temperarea clară a creșterilor de salarii și prețuri.

Comitetul Director al FMI remarcă faptul că o flexibilitate sporită a cursului de schimb, pe termen mediu, ar contribui la creșterea rezilienței economiei la eventuale șocuri externe, un punct aflat de mult timp în discuțiile cu autoritățile române.

Reforme structurale cu impact pe piața muncii

Raportul FMI evidențiază și progresele în materie de reforme structurale, apreciind măsurile care sprijină incluziunea pe piața muncii.

Printre acestea sunt menționate:

dezvoltarea educației timpurii pentru susținerea părinților angajați,

modernizarea sistemului de formare profesională,

programe dedicate angajării tinerilor.

Totodată, FMI notează intenția României de a continua investițiile strategice în energie nucleară, capacități regenerabile și infrastructură de stocare, esențiale pentru diversificarea mixului energetic.

Un alt element subliniat în raport îl reprezintă continuarea reformelor în administrația publică.

FMI a recomandat creșterea eficienței și predictibilității măsurilor adoptate, pentru a îmbunătăți climatul investițional.

Consolidarea guvernanței este considerată crucială, atât pentru absorbția fondurilor europene, cât și pentru atragerea de investiții străine directe.

Editor : A.D.