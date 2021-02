Medicul Alexandru Rafila a fost întrebat la Digi24 care ar fi vaccinul pe care l-ar alege pentru imunizare, dintre Pfizer, Moderna și AstraZeneca, dacă ar avea această opțiune. Rafila a declarat că ar opta pentru AstraZeneca, pe care-l consideră un vaccin suficient pentru o persoană ca el, care a trecut deja prin infectarea cu Covid-19.

“Aș alege vaccinul AstraZeneca, deși momentan nu mă încadrez în categoria de vârstă recomandată în România, sub 55 de ani, dar cred că acest lucru se poate schimba până în martie, atunci când mă voi vaccina eu. Chiar dacă are o eficacitate mai mică decât celelalte două, cel puțin așa arată primele studii, cred că este un vaccin suficient pentru cineva care a trecut deja prin boală. Eu am fost deja infectat cu coronavirus. Există studii care arată că la persoanele care au trecut prin boală într-un interval de trei până la șase luni s-ar putea să fie suficientă o singură doză, dar încă nu avem o certitudine în acest sens", a spus Alexandru Rafila, la Digi24.

Medicul a precizat că propunerea existentă în Franța, de vaccinare cu o singură doză, ar putea fi acceptată de OMS.

"Există pe masa guvernului francez o astfel de propunere și vedem dacă va fi acceptată de către OMS și comunitatea științifică și trebuie să ținem cont de toate aceste alegeri disponibile. E clar că toate vaccinurile au trecut prin niște teste foarte riguroase, eficacitatea la Moderna și Pfizer care arată că 95% dintre persoanele vaccinate nu au făcut boala și vaccinul de la AstraZeneca unde au fost ceva mai modeste, în jur de 85%, dar nu la toate categoriile de vârstă, nu au fost incluse persoane cu vârstă foarte înaintată. Ce ne interesează este durabilitatea răspunsului imun, dacă se va observa că există diferențe notabile între răspunsurile imune, vor deveni vaccinuri de primă opțiune. Depinde de individ, dar nu asta contează, ci cifrele pe un lot extins de indivizi", a mai spus Rafila.

Sloturi de programare pentru vaccinarea cu Pfizer și Moderna, disponibile de la jumătatea lui martie

"Cu Pfizer și Moderna abia de la jumătatea lunii martie vor fi disponibile noi sloturi de programare, eu sper să rămână și atunci la fel de ridicat interesul pentru vaccinare în România. Pe măsură ce a trecut timpul, interesul pentru vaccinare în alte țări a scăzut.

Este posibil să avem cicluri de vaccinare similare cu cele pentru prevenirea infecției gripale, iar un motiv în acest sens îl pot constitui mutațiile antigenice, apariția unor tulpini noi și persistența răspunsului imun după vaccinare”, a mai spus Alexandru Rafila la Digi24.

Din 15 februarie începe vaccinarea cu AstraZeneca

Vaccinarea cu al treilea vaccin disponibil în România, împotriva Covid-19, va începe de luni, 15 februarie. Peste 100.000 de persoane s-au programat până acum pentru imunizarea cu vaccinul produs de AstraZeneca.

Programările pentru vaccinul AstraZeneca au început miercuri la 12.30, iar până la ora 20.00, 179 de persoane/minut au fost programate. Conform recomandărilor autorităţilor medicale, vaccinarea împotriva COVID-19 cu vaccinul AstraZeneca se va realiza pentru grupa de vârstă 18 - 55 de ani, persoanele eligibile în acest moment fiind cele prevăzute în etapele I și II. Pentru buna desfăşurare a activităţii de vaccinare, programarea se va realiza în acelaşi cabinet atât pentru prima doză, cât şi pentru rapel, la 56 de zile.

