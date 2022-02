Alexandru Rafila: Până la finalul lunii martie este posibil să nu mai avem nevoie de starea de alertă

Ministrul Sănătăţii a afirmat, marţi seară, că este posibil ca la finalul lunii martie să revenim la normalitate și astfel să nu mai fie nevoie de prelungirea stării de alertă. Cu toate acestea, spune Alexandru Rafila, avem în față încă zece zile dificile, în care țara noastră va înregistra peste 50.000 de cazuri noi de COVID.

Alexandru Rafila a declarat, marți, la TVR 1, că este încrezător că România va reveni la normal până la sfârșitul lunii martie.

„Eu cred că vom reveni la normal până la sfârșitul lunii martie. Normal înseamnă că probabil nu va mai fi nevoie de starea de alertă. Eu cred că prelungirea stării de alertă va fi limitată de această dată și nu va mai trebui să luăm acele măsuri care să ne afecteze viața economică și socială și trebuie să ne pregătim pentru acest lucru. Eu am avut foarte multe întâlniri cu reprezentanții diverselor industrii : turism, Horeca, marii retaileri, mari investitori din România. Toți își doresc predictibilitate, o discuție sinceră care să facă posibilă repornirea economiei și cred că spre sfârșitul lunii martie putem avea discuții foarte serioase, încât oamenii să știe ce au de făcut în lunile următoare”, a spus ministrul Sănătății, potrivit Mediafax.

Rafila a atras atenția că acestea sunt ipoteze de lucru, nu sunt angajamente.

„Nu se poate nimeni angaja. Modul în care evoluează un agent patogen câteodată este imprevizibil și biologia este o știință care întotdeauna este surprinzătoare. Asta nu înseamnă că noi nu ne gândim foarte serios la situația în care, începând cu această primăvară, putem să revenim la normal din punct de vedere economic și să avem o discuție foarte serioasă încât fiecare să știe ce are de făcut. Aici am discutat și mi s-a părut extrem de important: toți reprezentanții diverselor sectoare economice sunt conștienți că succesul revenirii la normal depinde de modul în care se vor comporta ei și, bineînțeles, populația”, a mai spus Rafila.

Întrebat dacă e posibil să apară din nou SARS-CoV-2 în toamnă, ministrul Sănătății a spus că „orice este posibil”.

„Dacă vor apărea tulpini cu o patogenitate mai mare, e posibil. Aceste tulpini vor fi mult mai puțin transmisibile, adică transmisibilitate mare, patogenitate mică. Vor fi pericole pentru anumite categorii de persoane la risc trebuie să se vaccineze, să sperăm că și producătorii își vor adapta vaccinul variantelor circulante și nu vom asista în continuare la utilizarea aceluiași vaccin”, a mai spus epidemiologul Alexandru Rafila.

Rafila: Avem în față încă zece zile dificile. Săptămâna viitoare vom avea peste 50.000 de cazuri

Întrebat dacă suntem pe platou, Alexandru Rafila a spus că avem în față încă 10 zile dificile, dar sistemul medical este pregătit, deși are limite.

„Avem încă în față încă circa 10 zile dificile. (…) Orice sistem are niște limite, cel românesc, poate cu atât mai mult, pentru că el nu este uniform distribuit în toată țara. Sunt situații diferite de la județ la județ, dar atât cât am putut să ne pregătim, ne-am pregătit și cu resurse terapeutice, și cu alocarea unui procent de 20 % din paturile de spital și, lucrul care cred că este tot foarte, foarte important este că acordăm o foarte mare atenție tuturor pacienților. Nu mai facem acea greșeală o consider majoră în care, practic, oamenii cu alte patologii au avut interzis în spitale”, a spus ministrul Sănătății, la TVR 1.

Întrebat dacă vom ajunge la 70.000 de cazuri zilnice, Rafila a spus că nu crede în acest lucru, însă este convins că vor fi zile, săptămâna viitoare, în care vor fi peste 50.000 de cazuri noi zilnice.

„Personal nu cred că vom ajunge la 70.000 de cazuri înregistrate zilnic, dar probabil că săptămâna viitoare vom avea peste 50.000 de cazuri în câteva dintre zile, după care se va intra pe un trend crescător. O să vă spun că am urmărit cu foarte mare atenție informațiile de la Organizația Mondială a Sănătății (…). Informațiile pe care le avem noi este că această creștere continuă, dar cu viteză mai mică, reducerea vitezei de creștere este primul semn că ne apropiem de un platou care probabil că va fi înregistrat pe parcursul săptămânii viitoare”, a mai spus Rafila.

