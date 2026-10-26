Alexandru Rogobete anunță că a găsit „primele soluții concrete” pentru a preveni sincopele în aprovizionarea cu medicamente

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a discutat, luni, cu reprezentanţii producătorilor şi distribuitorilor de medicamente, pentru a găsi soluţii de a preveni sincopele în aprovizionarea cu medicamente. S-a decis raportarea săptămânală către Ministerul Sănătăţii a consumului şi a stocurilor de medicamente utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate, creşterea stocurilor naţionale de medicamente critice şi identificarea punctelor deficitare în aprovizionarea spitalelor.

„Pacienţii au nevoie de medicamente, nu de explicaţii. Presiunea financiară acumulată în ultimele luni a arătat cât de vulnerabil poate deveni sistemul atunci când finanţarea nu ţine pasul cu nevoile reale ale spitalelor şi ale pacienţilor. M-am întâlnit astăzi cu reprezentanţii producătorilor şi distribuitorilor de medicamente, inclusiv ai Asociaţiei Române a Producătorilor Internaţionali de Medicamente (ARPIM) şi ai Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR). Am cerut explicit să lucrăm împreună pentru a preveni sincopele în aprovizionarea cu medicamente”, anunţă, luni, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, într-o postare pe Facebook.

Ministrul a precizat că au fost identificate „primele soluții concrete”:

Raportarea săptămânală către Ministerul Sănătăţii a consumului şi a stocurilor de medicamente utilizate în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Identificarea punctelor critice în aprovizionarea spitalelor cu medicamente, în special pentru afecţiunile oncologice, bolile cardiovasculare şi bolile rare.

Creşterea stocurilor naţionale de medicamente critice, astfel încât să putem interveni punctual şi rapid atunci când este necesară redistribuirea acestora de la un spital la altul.

„Pacienţii nu trebuie să alerge între spitale pentru a-şi găsi medicamentele. Ministerul Sănătăţii trebuie să se asigure că medicamentele ajung la pacienţi. (...) Statul român are responsabilitatea să îşi protejeze pacienţii, nu să transfere asupra lor consecinţele dezechilibrelor financiare”, a mai transmis Alexandru Rogobete.

În 7 octombrie, Ministerul Sănătăţii anunţa că a finalizat misiunea de audit public intern privind activitatea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDMR) şi a structurilor din Ministerul Sănătăţii cu atribuţii în domeniul medicamentului.

Au fost constatate numeroase deficienţe, care arată că Sistemul Electronic de Raportare (SER) nu este încă suficient de automatizat pentru a identifica şi semnala în timp real situaţii de risc privind stocurile, consumul şi raportările.

De asemenea, nu există un flux operaţional comun şi formalizat pentru utilizarea S.E.R. la nivelul Ministerului Sănătăţii şi ANMDMR.

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Editor : A.M.G.