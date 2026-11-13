Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății, a declarant, vineri seară, la Digi24, că „în spital nu se intră ca în gară”, fiind unităţi care trebuie să aibă strict monitorizat accesul, atât pentru protejarea personalului, cât şi a pacienţilor. El cere managerilor să fie atenţi când aleg firmele de pază şi să revizuiască circuitele.

Ministrul Alexandru Rogobete a vorbit despre măsurile luate pentru a preveni atacarea personalului medical.

„În martie-aprile acest an a apărut o modificare a legislaţiei în Parlament, prin care au fost crescute sancţiunile pentru cei care agresează personalul medical în timpul serviciului. Şi asta e o măsură importantă. O a doua măsură - şi aici cumva fac mai degrabă un apel public ferm către managerii unităţilor sanitare - să se uite de două ori, de trei ori, de câte ori este nevoie atunci când contractează serviciile de pază pentru spitale, să-şi revizuiască circuitele şi uşile de acces”, a declarat ministrul Sănătăţii.

Acesta a afirmat că „în spital nu se intră ca în gară, cine vrea, când vrea şi unde vrea”: „Spitalul trebuie să aibă uşile monitorizate, accesul aparţinătorilor se face în urma unui program, nu fiecare când doreşte şi unde doreşte”.

Ministrul a precizat că aceste lucruri depind foarte mult şi de manageri: „Le atrag atenţia. Spun ce-mi place să spun de obicei: a fi manager nu este un bonus, este o mare responsabilitate. Cine nu înţelege asta este invitat să părăsească funcţia”.

Agresiunile împotriva personalului medical sunt reglementate ca infracţiuni, iar cadrul legal a fost întărit prin Legea 166/2026, aplicabilă din 8 august 2026.

Citește și:

EXCLUSIV Alexandru Rogobete verifică decontările fictive: Pacienții vor primi notificare când pe CNP-ul lor se înregistrează un serviciu medical

Editor : Ș.R.