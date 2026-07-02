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Alexandru Rogobete, reacție în scandalul Pfizer: „Aceiaşi oameni încearcă să transforme o situaţie complexă într-o bătălie politică”

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete a reacționat în cazul executării silite inițiate de Pfizer care vizează Romatsa și spune că România ar trebui să continue demersurile de negociere privind contractul cu Pfizer. Rogobete a precizat că, în perioada mandatului său, au fost încercate soluții legale și diplomatice pentru reducerea impactului financiar al acordului asupra bugetului de stat.

„Văd că a reapǎrut în spaţiul public subiectul contractului cu Pfizer. Au reapărut aceleaşi acuzaţii, aceleaşi interpretări şi, inevitabil, aceiaşi oameni care încearcă să transforme o situaţie complexă într-o bătălie politică. În perioada în care am fost ministrul Sănătăţii, am considerat că România trebuie să încerce toate variantele legale şi diplomatice pentru a reduce impactul acestui contract asupra bugetului public”, a scris, joi seară, pe Facebook, fostul ministru Alexandru Rogobete.

Rogobete a precizat că, împreună cu ministrul Finanţelor, a început o primă rundă de negocieri şi a avut inclusiv discuţii la Washington pentru identificarea unei soluţii.

„Nu a fost un proces simplu şi nimeni nu a pretins că există o rezolvare peste noapte, dar am considerat că este datoria noastră să încercăm. După plecarea mea de la Ministerul Sănătăţii nu mai cunosc evoluţia acestor negocieri. Nu ştiu ce paşi au fost făcuţi, dacă au continuat, dacă au fost întrerupte sau dacă s-a schimbat strategia. Tocmai de aceea nu voi face nicio speculaţie”, a transmis fostul ministru.

Rogobete este de părere că „România nu trebuie să renunţe niciodată la dialog şi la negociere atunci când există şansa de a apăra interesul public. Dacă există posibilitatea unei soluţii mai bune pentru statul român, ea trebuie urmărită cu perseverenţă şi profesionalism”.

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„În acelaşi timp, văd din nou persoane care încearcă să împartă vina exclusiv într-o singură direcţie politică. Nu cred că acesta este modul în care ar trebui purtată această dezbatere. Oamenii au nevoie de fapte, nu de propagandă, de documente, nu de lozinci. De aceea, nu voi intra într-o polemică politică. Vă las o ilustraţie construită exclusiv pe baza documentelor oficiale şi a datelor reale, astfel încât fiecare să poată înţelege cronologia şi contextul. Eu nu mai adaug nimic”, a scris Rogobete.

ROMATSA a anunțat miercuri că a fost notificată de EUROCONTROL cu privire la instituirea, la 30 iunie 2026, a unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie în cadrul unei proceduri de executare silită inițiate de compania Pfizer România împotriva statului român.

Suma vizată se ridică la 3.419.721.100,56 lei, reprezentând principal și dobânzi, la care se adaugă cheltuieli de recuperare de 18.564.777,07 euro.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că sumele care sunt virate anual către România prin intermediul EUROCONTROL se ridică la aproximativ 300 de milioane de euro, în timp ce sentința obținută de Pfizer împotriva statului român este de aproximativ 600 de milioane de euro.

Guvernul a anunțat că va contesta în Belgia procedura de executare silită și că negocierile cu compania Pfizer vor continua în perioada următoare.

Editor : A.P.

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