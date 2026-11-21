Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că neadevărul cel mai ciudat care s-a vehiculat despre el în spaţiul public este că nu şi-ar fi finalizat studiile. Absolvent de Chimie şi de Medicină, Rogobete povesteşte că a ştiut încă de când era student la Medicină că nu va profesa ca medic.

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii, a susţinut că nu îl afectează „deloc” ceea ce se vehiculează despre el în spaţiul public, pentru că ştie ce a făcut şi ce are de făcut.

„Nu am nicio problemă cu narativul politic al unuia sau al altuia, deloc, pentru că ştiu ce am de făcut. Când greşesc, recunosc şi am recunoscut de fiecare dată. Şi în rest, mergem mai departe”, a afirmat Alexandru Rogobete, la Digi 24.

Întrebat care este cel mai ciudat neadevăr care s-a vehiculat în spaţiul public despre el, ministrul a răspuns: „Că nu am şcoală. Că nu mi-am terminat studiile”.

Fost olimpic la chimie, Rogobete a mers la Facultatea de Chimie din Timişoara, pe care a absolvit-o şi în timpul căreia o profesoară, cercetător în chimie organică, i-a influenţat cariera. Facultatea de Chimie a fost urmată de un masterat a cărui temă era despre produsele farmaceutice şi cercetarea în industria farmaceutică, iar ulterior, influenţat de profesorul Dorel Săndesc, Alexandru Rogobete a decis că locul său ar fi cel de cercetător în clinica de ATI din Spitalul Judeţean Timişoara.

„Eu asta eram (cercetător – n.r.) după ce am finalizat studiile la Chimie. Şi am scris un mail domnului profesor, i-am spus: eu sunt Alex, am terminat Chimia, aş vrea să vă cunosc şi să lucrez, să fac cercetare în clinica dumneavoastră. Şi m-am întâlnit cu domnul profesor în scurt timp. Am scris, cred că, primul articol ştiinţific cumva avea legătură cu tema mea de licenţă şi atunci domnul profesor nu ştiu cum a reuşit, dar m-a convins să dau la Medicină. Aşa am dat la Medicină, de fapt.

Am intrat la Medicină, dar am ştiut de atunci că nu voi fi un medic. (...) Eram student în anul întâi, dar aveam feeling-ul de atunci că nu voi fi medic şi că nu voi profesa ca medic. Cu toate astea, am fost voluntar student, mergeam în gărzi, am învăţat să fac manevre medicale. Apoi am început să particip, din anul 3 de facultate, am participat la congrese internaţionale unde susţineam lucrări. Eu fiind la bază chimist şi cercetător, evident că mi-era uşor să fac aceste lucruri. În toată perioada studenţiei am scris peste 60 de articole ştiinţifice cu factori de impact toate, împreună cu colegii mei de acolo”, a povestit ministrul.

Alexandru Rogobete a vorbit şi despre modul în care părinţii săi, care se află în Belgia, se raportează la cariera sa profesională.

„Părerile sunt împărţite. Mama e îngrijorată, iar tatăl meu e, aş putea spune, mândru”, a afirmat ministrul.

El a menţionat că le-a recomandat părinţilor săi să nu îi urmărească apariţiile publice şi să îşi şteargă conturile de pe reţelele de socializare, tocmai pentru a se feri de comentariile nepotrivite.

„Ţinând cont de cum arată scena politică, sau cum a arătat în această vară scena politică, le-am recomandat să nu urmărească chiar toate emisiunile. Şi mai mult decât atât, i-am învăţat să şteargă conturile de social media, pentru că vedem cu toţii cum arată unele comentarii”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Editor : C.S.