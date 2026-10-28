Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat arestul preventiv pentru viol la instanţa supremă

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, lectorul Alexandru Toader, a contestat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie decizia de arestare preventivă pentru 30 de zile, luată de judecători după ce a fost acuzat de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual. Instanţa supremă a stabilit termen pentru data de 3 noiembrie.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie informează, miercuri după-amiază, în urma unor „solicitări multiple”, că a fost înregistrată contestaţia depusă de Alexandru Ionuţ Toader la măsura arestării preventive, decisă de judecătorii ieşeni.

Potrivit sursei citate, instanţa supremă a stabilit termenul pentru judecarea acestei contestaţii pentru data de 3 noiembrie.

Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader, Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept din Iaşi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile în baza unei decizii luate sâmbătă de către magistraţii Curţii de Apel Iaşi.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual. El fusese reţinut în cursul zilei de vineri de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Rectorul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Liviu George Maha, a anunţat luni că Alexandru Toader va avea interdicţia să desfăşoare activităţi didactice şi în situaţia în care măsura arestării preventive va fi anulată. Rectorul Liviu George Maha a precizat că decizia a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii.

De asemenea, Tudorel Toader, tatăl lui Alexandru Toader, dar şi Andreea Urda, ambii avocaţi în acest caz, nu vor mai desfăşura activităţi cu studenţii de anul patru, „pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori”.

Marţi seară, Alexandru Toader a fost scos din arestul Poliţiei Iaşi şi dus la cabinetul său notarial, unde au avut loc percheziţii. Fiul fostului ministru al Justiţiei Tudorel Toader a părăsit sediul Poliţiei judeţene Iaşi purtând o mască de protecţie pe faţă şi având mâinile încătuşate. Percheziţiile, la care a asistat Alexandru Toader, au durat câteva ore.

Potrivit publicaţiei dezvăluirea.ro, anchetatorii ar fi făcut verificări şi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde Alexandru Toader ar avea biroul.

Alexandru Toader este acuzat că a hărţuit sexual două studente. Una dintre tinere a povestit jurnaliştilor că a cedat avansurilor şi a întreţinut relaţii sexuale cu el, prima dată în biroul de la facultate, iar a doua oară la notariatul pe care Alexandru Toader îl deţine în centrul Iaşiului. Cele două studente ar fi fost abordate de lectorul Alexandru Toader după ce nu promovaseră examenul din prima sesiune. Tinerele susţin că nu sunt singurele victime ale lectorului Toader şi că ar mai exista astfel de cazuri în facultate.

Editor : Ș.R.