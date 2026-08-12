Aliații NATO condamnă dur Rusia și califică încălcările spațiului aerian din România și Polonia drept „periculoase și inacceptabile”

Aliații NATO au condamnat miercuri recentele încălcări ale spațiului aerian din România și Polonia, pe care le-au calificat drept „periculoase și inacceptabile”, și au transmis că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru acestea. Aliații au discutat incidentele în cadrul unei reuniuni a Consiliului Nord-Atlantic și și-au exprimat solidaritatea deplină cu statele afectate.

Reuniunea a avut loc miercuri dimineață, 12 august, pe fondul recentelor incidente cu drone și al încălcărilor spațiului aerian al României și Poloniei.

„Aliații au reiterat că Rusia poartă întreaga responsabilitate pentru încălcările spațiului aerian, care sunt periculoase și inacceptabile și demonstrează disponibilitatea tot mai mare a Rusiei de a-și asuma riscuri”, se arată în comunicatul publicat de NATO.

Alianța a transmis că statele membre rămân unite și ferme în apărarea teritoriului aliat și a salutat reacția rapidă a NATO și a autorităților naționale în fața incidentelor.

NATO a precizat că își consolidează în continuare apărarea aeriană și antirachetă integrată la nivelul întregii Alianțe. Statele membre au evidențiat, de asemenea, măsurile luate pentru întărirea apărării pe flancul estic, de la Marea Baltică până la Marea Neagră. „NATO este pregătită să descurajeze și să se apere împotriva oricărei agresiuni”, se arată în comunicat.

Reprezentantul României la NATO: „Piloții noștri au acționat decisiv”

Reprezentantul permanent al României la NATO, Dan Neculăescu, a anunțat, într-un mesaj publicat pe X, că i-a informat din nou pe aliați despre incidentele cu drone care au afectat România și cetățenii săi.

„Astăzi, i-am informat din nou pe aliați, în cadrul Consiliului Nord-Atlantic, cu privire la incidentele cu drone care au afectat România și cetățenii săi. De asemenea, mi-am exprimat solidaritatea cu prietenii noștri polonezi, în timp ce continuăm să ne coordonăm pe Flancul Estic”, a transmis diplomatul român.

El a subliniat și faptul că piloții români au acționat deciiv în timpul incidentelor. „Piloții noștri au acționat decisiv și au doborât cu succes dronele rusești care ne-au încălcat spațiul aerian. Aliații și-au exprimat solidaritatea fermă cu România și au apreciat profesionalismul piloților noștri”, a precizat ambasadorul.

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Reprezentantul României la NATO a cerut totodată continuarea contribuțiilor aliaților cu capabilități care să permită un răspuns mai eficient împotriva dronelor. „Am subliniat necesitatea ca aliații să continue să contribuie cu capabilități, permițând astfel României și NATO să acționeze și mai eficient împotriva dronelor”, a adăugat Neculăescu.

În comunicatul de miercuri, NATO și-a reafirmat și sprijinul deplin pentru Ucraina în apărarea libertății, suveranității și integrității sale teritoriale, precum și în eforturile pentru obținerea păcii.

Aliații au subliniat că incidentele recente și alte acțiuni pe care le califică drept iresponsabile ale Rusiei nu îi vor determina să renunțe la angajamentul față de Ucraina. „Securitatea Ucrainei contribuie la securitatea noastră”, a transmis Alianța.

Editor : M.I.