Live TV

Alimentarea cu apă a fost reluată parțial în Prahova, dar autoritățile avertizează că nu este încă potabilă

Data publicării:
ESZ Prahova - STA Voila
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: ESZ Prahova
Din articol
Apa nu este potabilă

Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță vineri că, începând cu ora 15:30, toți beneficiarii alimentați din Firul 1 apă potabilă Voila - N.H. Movila Vulpii pot relua alimentarea cu apă din rețeaua operatorului. Reluarea accesului se face treptat, în funcție de modul în care își organizează consumul fiecare utilizator.

Potrivit companiei, echipele tehnice au lucrat fără întrerupere pentru a permite repornirea sistemului și pentru a asigura introducerea apei în instalațiile beneficiarilor. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Prahova a emis acordul pentru reluarea accesului apei în rețelele interne ale consumatorilor, conform adresei nr. 27688/06.12.2025, transmisă operatorului.

Apa nu este potabilă

Deși alimentarea a fost reluată, autoritățile subliniază că apa nu este potabilă și nu poate fi folosită pentru băut, gătit, spălat pe dinți sau spălatul vaselor ori al obiectelor personale. Apa poate fi utilizată exclusiv pentru evacuarea apelor uzate menajere la nivelul grupurilor sanitare.

Restricțiile rămân în vigoare până la confirmarea, prin analize de laborator, că apa furnizată se încadrează în toți parametrii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare. Ridicarea interdicțiilor va putea fi făcută numai cu avizul DSP Prahova, în conformitate cu OUG 7/2023, art. 14, alin. 6, lit. c.

Operatorul face apel la consumatori să folosească numai apă potabilă îmbuteliată pentru băut, prepararea alimentelor și igiena personală, până la noi instrucțiuni. Compania anunță că va informa permanent publicul despre evoluția situației.

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova SA asigură alimentarea cu apă potabilă a aproximativ 84% din populația județului Prahova, precum și apă industrială pentru numeroase companii din zonă.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
isw
1
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Culoarea anului 2026. Foto Pantone
2
Care este culoarea anului 2026: Ce semnificație are nuanța aleasă, conform Institutului...
BUCURESTI - GDS - PREMIU - VICTOR REBENGIUC - 1 APR 2025
3
Victor Rebengiuc: „Refuz ca numele meu să fie acordat unei străzi”. Motivul invocat de...
tanczos barna
4
Tanczos Barna, despre criza apei din Prahova: Dorel ajunge în funcţie de conducere din ce...
diana buzoianu in birou
5
Diana Buzoianu: Șeful de la ESZ m-a amenințat cu sindicatele dacă mă ating de el, spune...
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Digi Sport
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan
Ilie Bolojan, despre vinovații crizei din Prahova: „Trebuie să ai și puțină demnitate, să-ți asumi uneori și erorile”
lac paltinu
Criza de la Paltinu. Bolojan, despre reluarea alimentării cu apă: Va putea fi folosită mai întâi pentru spălat, toalete, instalații
ID183357_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Colegiul Medicilor, apel către autorități: „Soluţii şi măsuri pentru ca activitatea medicală să se desfăşoare” în Prahova
diana buzoianu la o sedinta
Ministrul Mediului exclude să demisioneze după scandalul apei potabile: Nu poţi să ştergi în câteva luni 35 de ani de nepăsare
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la barajul Paltinu.
Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova: „Nu am vrut să văd o realitate cosmetizată”
Recomandările redacţiei
sed guv oana gheorghiu
Guvernul a stabilit primele 17 companii care intră în procesul de...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Efectele activității ciclonilor din trei mări asupra României: Vremea...
masina de politie
Magistraţii şi familiile lor vor avea asigurată protecție din partea...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
Daniel David a semnat ordinul privind temele pentru acasă. Ce se...
Ultimele știri
Tradiții de Moș Nicolae: Ce cadouri primesc copiii cuminți. Ce semnifică nuielușa sau cărbunii lăsați în ghete
Comisar-şef de poliție, prins în flagrant când primea 10.000 de lei mită în parcarea unui fast-food din Giurgiu
Miliardarul populist ceh Andrej Babiš își va transfera afacerile într-un trust ca să poată deveni prim-ministru
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Mireasă supărată după ce proaspăta cumnată a furat toată atenția la nuntă. Ce a spus tuturor invitaților...
Cancan
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de...
Adevărul
Cum este lăudat un restaurant românesc din Olanda în presa locală. Preparatul care i-a impresionat pe...
Playtech
Tabel pensii anticipate parțiale în 2025: penalizări exacte, de la 1 lună la 5 ani. Cât pierzi lunar
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
FOTO De nerecunoscut! A apărut la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială și e total schimbat la 56 de ani
Pro FM
Kelly Osbourne a izbucnit în plâns în primul interviu TV după moartea lui Ozzy: "N-am simțit niciodată ceva...
Film Now
Kim Cattrall și Russell Thomas s-au căsătorit în Londra. Și-au dorit o ceremonie discretă și au avut doar 12...
Adevarul
Cum se infiltrează agenții ruși în apropierea bazelor militare și infrastructurii critice din țări NATO
Newsweek
În ce localități s-a dat deja bonusul de 400 lei la pensie? Când iau ceilalți? Care pensionari nu primesc bani
Digi FM
Halle Berry surprinde cu o rară declarație politică: "Nu ar trebui să fie următorul nostru președinte, zic și...
Digi World
Beneficiile murăturilor pentru sănătate și când e bine să le eviți. Varza murată, castraveții și gogonelele...
Digi Animal World
Momentul când un pui de focă dă buzna într-un pub din Noua Zeelandă. Angajații au crezut inițial că e un câine
Film Now
A fost făcută publică înregistrarea apelului la Urgențe în cazul Tara Reid. Apelantul, disperat: „Nu poate...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă