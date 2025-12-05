Alimentarea cu apă a fost reluată parțial în Prahova, dar autoritățile avertizează că nu este încă potabilă

Exploatare Sistem Zonal Prahova anunță vineri că, începând cu ora 15:30, toți beneficiarii alimentați din Firul 1 apă potabilă Voila - N.H. Movila Vulpii pot relua alimentarea cu apă din rețeaua operatorului. Reluarea accesului se face treptat, în funcție de modul în care își organizează consumul fiecare utilizator.

Potrivit companiei, echipele tehnice au lucrat fără întrerupere pentru a permite repornirea sistemului și pentru a asigura introducerea apei în instalațiile beneficiarilor. Totodată, Direcția de Sănătate Publică Prahova a emis acordul pentru reluarea accesului apei în rețelele interne ale consumatorilor, conform adresei nr. 27688/06.12.2025, transmisă operatorului.

Apa nu este potabilă

Deși alimentarea a fost reluată, autoritățile subliniază că apa nu este potabilă și nu poate fi folosită pentru băut, gătit, spălat pe dinți sau spălatul vaselor ori al obiectelor personale. Apa poate fi utilizată exclusiv pentru evacuarea apelor uzate menajere la nivelul grupurilor sanitare.

Restricțiile rămân în vigoare până la confirmarea, prin analize de laborator, că apa furnizată se încadrează în toți parametrii de potabilitate prevăzuți de legislația în vigoare. Ridicarea interdicțiilor va putea fi făcută numai cu avizul DSP Prahova, în conformitate cu OUG 7/2023, art. 14, alin. 6, lit. c.

Operatorul face apel la consumatori să folosească numai apă potabilă îmbuteliată pentru băut, prepararea alimentelor și igiena personală, până la noi instrucțiuni. Compania anunță că va informa permanent publicul despre evoluția situației.

Societatea Exploatare Sistem Zonal Prahova SA asigură alimentarea cu apă potabilă a aproximativ 84% din populația județului Prahova, precum și apă industrială pentru numeroase companii din zonă.

