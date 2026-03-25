Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul Prahova şi una din Dâmboviţa

Alimentarea cu apă potabilă va fi oprită, luni şi marţi, în opt localităţi din judeţul Prahova, între care şi municipiul Câmpina, şi în oraşul Moreni din judeţul Dâmboviţa, pentru realizarea unor lucrări de mentenanţă şi modernizare la staţia de tratare a apei Voila.

Începând cu data de 31 martie 2026, ora 00:30, va fi oprită alimentarea cu apă tratată clorinată (potabilă) din cadrul Staţiei de Tratare a Apei Voila, pentru o perioadă estimată de aproximativ 48 de ore. În perioada menţionată vor fi afectate următoarele localităţi: Câmpina, Şotrile, Telega, Brebu, Breaza, Băneşti, Băicoi, Floreşti şi Moreni, precum şi persoanele juridice cu care societatea are încheiate contracte de furnizare a apei”, informează, miercuri seară, Exploatare Sistem Zonal (ESZ) Prahova, controversata firmă indicată de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, drept unul din responsabilii pentru criza apei potabile care a afectat, anul trecut, peste o sută de mii locuitori din Prahova şi Dâmboviţa. 

Compania menţionează că măsura de sistare a furnizării apei este necesară pentru desfăşurarea unor lucrări „esenţiale” de mentenanţă şi modernizare, respectiv: intervenţii la vana montată pe conducta de alimentare cu apă brută Fir 1 a staţiei de tratare şi înlocuirea a două vane de pe conductele de plecare a apei tratate clorinate din rezervoarele aflate în incinta staţiei.

Potrivit sursei citate, vanele sunt în funcţiune de peste 30 de ani şi nu au fost înlocuite până în prezent, lucrările fiind necesare pentru a asigura funcţionarea în siguranţă a sistemului de alimentare cu apă.

Compania recomandă operatorilor de alimentare cu apă potabilă să asigure rezerve permanente de apă, prin intermediul rezervoarelor de înmagazinare proprii, conform normativelor în vigoare, iar consumatorii finali sunt sfătuiţi să îşi asigure din timp rezervele necesare de apă pentru perioada întreruperii.

