Alţi patru bărbaţi care au participat la răfuiala din Craiova au fost arestaţi. Li s-a permis să participe la înmormântarea victimei

Data publicării:
N18 POZE CRIMA CRAIOVA VO 150925_00000
Răfuială mortală în Craiova. Foto. Digi24

Alţi patru bărbaţi care au participat la încăierarea din Craiova, de sâmbătă, în urma căreia un bărbat a murit au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile. Decizia Tribunalului Dolj nu este definitivă. Instanţa a decis să le permită celor patru să participe, însoţiţi de poliţişti, la înmormântarea bărbatului mort în acel scandal, potrivit News.ro. Pentru alţi doi bărbaţi pentru care s-a cerut arestarea preventivă, dosarul a fost disjuns, soluţia urmând să fie dată miercuri.

Tribunalul Dolj a admis propunerea procurorilor de arestare preventivă, pentru 30 de zile, a altor patru bărbaţi implicaţi în scandalul din Craiova, de la sfârşitul săptămânii trecute.

Magistraţii au decis să le permită celor patru să participe la slujba de înmormânate a bărbatului mort în încăierarea de sâmbătă, pentru cel mult trei ore. Slujba de înmormântare şi înhumarea vor avea loc, miercuri, de la ora 12.

”Pe tot parcursul deplasării de la Centrul de Reţinere şi Arest Preventiv din cadrul IPJ Dolj, la biserica, respectiv la cimitir şi retur, inculpaţii vor fi însoţiţi de lucrători din cadrul IPJ Dolj”, se arată în minuta instanţei.

Decizia de arestare preventivă a celor patru bărbaţi nu este definitivă şi poate fi contestată în termen de 48 de ore de la pronunţare.

Tribunalul Dolj a hotărât ca, în privinţa altor doi bărbaţi participanţi la scandal pentru care a fost propusă arestarea preventivă, să fie disjunsă cauză. În acest caz, instanţa a acordat termen pentru miercuri, urmând ca bărbaţii să fie citaţi la domiciliile lor, prin afişare la uşa instanţei şi se vor emite mandate de aducere pentru aceştia.

Un scandal între două grupuri rivale a avut loc, sâmbătă, pe bulevardul Nicolae Romanescu din Craiova. În urma evenimentului, un bărbat a decedat, iar patru persoane au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

Iniţial, trei bărbaţi au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile, în acest caz.

Luni, au fost găsiţi patru dintre cei şase bărbaţi care s-au sustras cercetărilor, ei fiind ridicaţi de la un priveghi. Ei au fost reţinuţi pentru 24 de ore pentru tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În plus, a fost reţinut un alt bărbat, participant la conflict, aflat anterior, sub supravegherea organelor de poliţie, în spital pentru acordarea de îngrijiri medicale în urma leziunilor produse în timpul altercaţiei. El a fost acuzat, de asemenea, de tulburarea ordinii şi liniştii publice şi urmează a fi sesizat Tribunalul Dolj cu propunere de arestare preventivă.

În prezent, cercetările sunt continuate pentru lămurirea tuturor aspectelor referitoare la comiterea infracţiunilor.

Editor : A.P.

