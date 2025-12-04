Probleme pe cea mai circulată șosea din România. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală, acolo unde o alunecare de teren a rupt o parte din terasamentul șoselei. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a explicat la Digi24 că primul lucru pe care îl vor face „drumarii” va fi să pună în siguranță șoseaua de deasupra surpării.

ACTUALIZARE 10:45 O echipă a Digi24 a filmat cum arată surparea văzută de la nivelul căii ferate, aflată de la câțiva metri mai jos. Se vede clar cum o cantitate apreciabilă de pământ a „fugit” de sub lateralul șoselei și potențialul pericol dacă alunecarea de teren va mai continua.

ȘTIREA INIȚIALĂ „În primul rând trebuie să precizez că nu este un pericol iminent de surpare. Am luat acea măsură de restricție, practic tocmai pentru a evita acest lucru, a fost o măsură preventivă”

„A apărut o alunecare pe versant, sub o grindă de consolă care este în lateralul drumului. Practic, acolo a fost și o lărgire a drumului. De sub o grindă de consolă care reprezintă acostamentul, a plecat, să spunem așa, o cantitate de de pământ care era sub această grindă, dar drumul să sprijină pe această consolă de beton care acționează ca un fel de podeț, deci nu există riscul surpării drumului. Preventiv am luat această măsură standard, pentru a evita producerea unor vibrații care ar putea duce la agravarea situației în cazul în care această alunecare de plan de teren ar continua.

Alin Șerbănescu a mai spus că în acea zonă s-a luat măsura limitării vitezei la 50/h.

„Până la urmă, în același timp, pentru că nu vrem să se agraveze situația, am trimis ieri o echipă de experți. Astăzi se duce din nou o echipă de experți pentru a vedea în primul rând cât de gravă este situația sub această grindă, ce măsuri se pot lua de urgență pentru punerea în siguranță a zonei respective și ulterior, pe termen mediu, ce măsuri pot fi luate pentru consolidarea acestei porțiuni de drum. Dacă nu se intervine, situația se poate agrava.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR a mai spus că prima echipă de experți a constatat ieri existența acestui plan de alunecare și faptul că ca o cantitate de pământ a alunecat de sub această grindă. El a mai spus că „măsurile de punere în siguranță se fac imediat, adică în aceste zile începe punere în siguranță”, dar că „măsurile de consolidare efectiv, dacă se vor decide, vor dura ceva mai mult, dar important este să avem aceste măsuri de punere în siguranță pentru a nu se agrava practic planul de alunecare și pentru a nu exista riscul într-adevăr al prăbușirii benzii”.

„Dacă se agravează și dacă nu intervin, e posibil să se ajungă și în situația de prăbușire iminentă. Deocamdată, în acest moment când vorbim, nu există risc de prăbușire”, a insistat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

