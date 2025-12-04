Live TV

Video Alunecare de teren pe DN1. CNAIR: „Deocamdată nu există pericol de prăbușire, dar sunt necesare măsuri urgente de punere în siguranță”

Data actualizării: Data publicării:
alunecare dn1
O alunecare de teren s-a produs la partea de terasament a DN1. Foto: IPJ Prahova

Probleme pe cea mai circulată șosea din România. Traficul rutier a fost restricționat parțial pe Drumul Național 1, în zona Comarnic, pe sensul de mers spre Capitală, acolo unde o alunecare de teren a rupt o parte din terasamentul șoselei. Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a explicat la Digi24 că primul lucru pe care îl vor face „drumarii” va fi să pună în siguranță șoseaua de deasupra surpării.

ACTUALIZARE 10:45 O echipă a Digi24 a filmat cum arată surparea văzută de la nivelul căii ferate, aflată de la câțiva metri mai jos. Se vede clar cum o cantitate apreciabilă de pământ a „fugit” de sub lateralul șoselei și potențialul pericol dacă alunecarea de teren va mai continua.

ȘTIREA INIȚIALĂ „În primul rând trebuie să precizez că nu este un pericol iminent de surpare. Am luat acea măsură de restricție, practic tocmai pentru a evita acest lucru, a fost o măsură preventivă”

„A apărut o alunecare pe versant, sub o grindă de consolă care este în lateralul drumului. Practic, acolo a fost și o lărgire a drumului. De sub o grindă de consolă care reprezintă acostamentul, a plecat, să spunem așa, o cantitate de de pământ care era sub această grindă, dar drumul să sprijină pe această consolă de beton care acționează ca un fel de podeț, deci nu există riscul surpării drumului. Preventiv am luat această măsură standard, pentru a evita producerea unor vibrații care ar putea duce la agravarea situației în cazul în care această alunecare de plan de teren ar continua.

Alin Șerbănescu a mai spus că în acea zonă s-a luat măsura limitării vitezei la 50/h.

„Până la urmă, în același timp, pentru că nu vrem să se agraveze situația, am trimis ieri o echipă de experți. Astăzi se duce din nou o echipă de experți pentru a vedea în primul rând cât de gravă este situația sub această grindă, ce măsuri se pot lua de urgență pentru punerea în siguranță a zonei respective și ulterior, pe termen mediu, ce măsuri pot fi luate pentru consolidarea acestei porțiuni de drum. Dacă nu se intervine, situația se poate agrava.

Purtătorul de cuvânt al CNAIR a mai spus că prima echipă de experți a constatat ieri existența acestui plan de alunecare și faptul că ca o cantitate de pământ a alunecat de sub această grindă. El a mai spus că „măsurile de punere în siguranță se fac imediat, adică în aceste zile începe punere în siguranță”, dar că „măsurile de consolidare efectiv, dacă se vor decide, vor dura ceva mai mult, dar important este să avem aceste măsuri de punere în siguranță pentru a nu se agrava practic planul de alunecare și pentru a nu exista riscul într-adevăr al prăbușirii benzii”.

„Dacă se agravează și dacă nu intervin, e posibil să se ajungă și în situația de prăbușire iminentă. Deocamdată, în acest moment când vorbim, nu există risc de prăbușire”, a insistat purtătorul de cuvânt al CNAIR.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
Bolivia la paz
2
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
artan
3
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
Aeroportul din Kolțovo. Foto Wikimedia
4
În Rusia, pasagerii sunt abordați pe aeroporturi, pentru a li se înmâna somații de...
Russian President Vladimir Putin's annual end-of-year news conference in Moscow
5
Amenințare fără precedent de la Vladimir Putin: „Dacă Europa va începe un război, nu vom...
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Digi Sport
Ce se întâmplă cu Ionel Ganea, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit: ”El mi-a zis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
alunecare dn1
Alunecare de teren sub structura DN1. Poliţia a restricţionat parţial traficul
spatiu servicii pe a1
CNAIR anunță noi spații de servicii pe autostrăzile din România. Trei dintre ele sunt pe Autostrada Moldovei
A3 – A7 autostrada Muntenia și Moldova
Premieră de 1 Decembrie. Directorul CNAIR: „Pentru prima dată, regiunile istorice sunt unite prin drumuri de mare viteză”
lucrari la autostrada A7
Şeful CNAIR: „Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7), aproape de finalizare”. Când s-ar putea circula pe ea
584743182_1300838131843796_676571602095209493_n
Cisternă cu substanțe periculoase, răsturnată pe DN1, între Brașov și Predeal: doi răniți. Traficul auto a fost deblocat la 09:15
Recomandările redacţiei
Vicepreşedintele Consiliului Securităţii Rusiei, Dmitri Medvedev
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea...
Imagine cu Barajul Paltinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
ANAR, despre criza de la Paltinu: Toți factorii implicați știau că...
femeie cu umbrela indoita
HARTĂ Noi alerte meteo: cod portocaliu și galben de vânt puternic în...
fata cu un pix in mana pe banda scolii
Olimpicii internaționali ai României sunt premiați, dar nu primesc...
Ultimele știri
Cine ar urma să o înlocuiască pe Laura Codruța Koveși la șefia Parchetului European, după ce îi expiră mandatul
Aumovio a anunțat reduceri de personal la nivel național. Restructurarea vizează 641 de posturi până la finalul lui 2026
Raport Amnesty International: deținuții din Alligator Alcatraz se confruntă cu „încălcări grave ale drepturilor omului”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Lună Plină pe 4 decembrie 2025. Schimbări bruște în viața a trei zodii
Cancan
Ninge 11 zile fără oprire, în România! Zonele în care iarna va lovi năprasnic
Fanatik.ro
Constantin Budescu, comparat cu Gigi Becali după ultima apariție: „Ai rămas cu ceva de la el”. Video
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Răspuns pentru selecționer?! Ce făcea Bianca Bazaliu, handbalista lăsată „acasă” pentru Mondial, chiar în...
Adevărul
România plătește prețul ajutoarelor de stat: val de falimente și restructurări
Playtech
Câte ouă trebuie pentru maioneza perfectă. Trucul chefilor ca să nu se taie
Digi FM
Maye, mama lui Elon Musk, fermecată de Târgul de Crăciun din Craiova. Cum a reacționat Olguța Vasilescu
Digi Sport
”Măcel” istoric la CM de handbal și una dintre favorite e 99% OUT
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Cu cât îți va crește pensia până în 2029 dacă azi ai pensie de 2.000, 3.000 și 4.000 lei? Prognoza BNR
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
Trei fructe care ajută digestia, recomandate de un medic școlit la Harvard. Scapi de balonare și de senzația...
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...