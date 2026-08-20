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Video „Am auzit o bubuitură”. Noi imagini de la locul unde s-a prăbușit drona în Tulcea. MApN a identificat zona

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camion militar pe campul din tulcea
Foto: Captură video Digi24
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Au apărut noi imagini din locul în care o dronă s-a prăbușit și a luat foc, în județul Tulcea, în apropierea localității Grindu. Aparatul de zbor fusese detectat în momentul în care a trecut granița, iar locuitorii din Galați au fost avertizați prin mesaje RO-Alert. Armata a ridicat două avioane de luptă și un elicopter.

Militarii de la MApN și echipajul care a survolat perimetrul cu elicopterul au identificat locul în care s-a prăbușit drona, iar la fața locului se desfășoară o anchetă.

Drona s-a prăbușit la aproximativ 4 kilometri de localitatea Grindu, în județul Tulcea, însă locuitorii din comună nu au primit mesaje RO-Alert. Au primit, în schimb, astfel de mesaje de avertizare locuitorii municipiului Galați, la ora 3:21, iar la ora 3:24, echipajul elicopterului a raportat că drona s-a prăbușit.

La impact a avut loc și un incendiu, care s-a stins de la sine. Nu au fost raportate victime sau pagube materiale.

Pentru survolarea zonei au fost ridicate de la sol două aeronave F-18 spaniole, dar și un elicopter al Ministerului Apărării Naționale.

„Am auzit o bubuitură”, a declarat o femeie.

„S-a auzit aseară. Câteodată îți mai e teamă, câteodată nu. Asta este”, a mai afirmat o altă femeie.

Editor : C.S.

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