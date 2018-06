„Am dat live ca să-l oprească poliția”. Mărturia bărbatului care a transmis pe Facebook accidentul în care i-a murit soția

Știrea cu bărbatul care transmis live pe Facebook accidentul din Slătioara, Olt, în care a murit soția lui și un alt participant la trafic a făcut azi înconjurul României. Bărbatul a povestit, scrie hotnews.ro, că a fost luat la ocazie de șoferul aflat sub influența băuturilor alcoolice. Acesta spune că a decis să transmită live din mașină, în speranța în care vor vedea polițiștii imaginile și îl vor opri pe șofer.

Foto: captură Facebook

Cătălin Şindilă a mărturisit că era căsătorit de numai cinci luni cu soția lui, care a murit în cumplitul accident.

„Accelera şi cum am văzut am intrat pe live că la noi aici la intersecţie mai stă poliţie şi poate să îl oprească imediat. Eu i-am zis «Mergi uşor!», dar mai rău dădea. Nu am urcat singur, eram cu soţia. Ea era în spate”, a declarat bărbatul.

Șoferul vinovat pentru producerea accidentului a fost reținut pentru 24 de ore și se află încă internat în spital, sub pază.

În accident a murit și șoferul mașinii în care a intrat bărbatul beat.

