Premierul Luca Niculescu a povestit, într-un videoclip publicat pe TikTok, cum a fost copilăria sa în România comunistă, marcată de frigul din locuințe, lipsa alimentelor și cozile interminabile la care familia era nevoită să stea pentru a face rost de mâncare. Șeful Guvernului și-a amintit și cum era învățat să nu repete în public discuțiile din familie, dar și de jocurile copilăriei, când prietenii din cartier îl porecliseră Luke Skywalker, după personajul din „Războiul Stelelor”.

Premierul a povestit că a crescut într-o familie cu patru copii, în care ambii părinți munceau din greu. Tatăl său era tehnician constructor și lucra pe șantiere, iar mama, contabilă, a renunțat la un moment dat la serviciu pentru a se ocupa de copii și de procurarea alimentelor, tot mai greu de găsit în ultimii ani ai regimului comunist.

„Am trăit greu pentru că și mama, și tata, venind din familii cu trecutul, cum se spunea, nesănătos, cu un istoric nesănătos, n-au fost membri de partid, lucrau din greu. Tata era tehnician constructor, lucra destul de mult pe șantiere, mama era contabilă. La un moment dat, mama s-a oprit din muncă pentru că totuși eram patru copii și ea își petrecea ziua căutând de mâncare pentru noi. Pleca cu niște pungi goale dimineața și încerca să vină cu ele cât mai bine seara”, a relatat premierul.

Alimentele de bază erau greu de procurat, iar carnea devenise o raritate. Niculescu și-a amintit că familia încerca să gătească inclusiv din părți de pui care astăzi sunt rareori folosite, în timp ce aproape orice cumpărătură presupunea ore întregi de așteptare.

„Cartofi, legume, dacă găsea carne era un miracol, dar nu prea găseai carne, găseai elemente de carne, găseai capete de pui, gheare de pui, încercai să faci ceva cu ele. Nu exista ceva pentru care să nu fie coadă. Îmi amintesc că experiența cea mai lungă de coadă a fost înaintea unei sărbători de Paște, când auziserăm că vor fi aduse ouă la alimentara din cartier și am stat două zile și o noapte la coadă. Stăteau părinții câteva ore, pe urmă stăteam noi”, a povestit el.

Frigul din locuințe: „În Berceni reușeam să facem 13-14 grade”

O altă amintire puternică din acea perioadă este frigul din apartamente, în condițiile în care încălzirea locuințelor era insuficientă, iar oamenii improvizau diferite metode pentru a ridica temperatura.

„Nu aveam căldură iarna. Țin minte, într-o zi m-am trezit la mătușa mea acasă și, când am ieșit din camera în care am dormit și am intrat în sufragerie, era un pahar cu apă acolo care înghețase. Făcând tot felul de scheme ca să mai ridicăm temperatura în casă, punând cărămizi pe aragaz ca să se încălzească, în Berceni reușeam să facem 13-14 grade”, a spus premierul.

Dincolo de lipsurile materiale, Niculescu a vorbit și despre teama de a exprima liber opinii în perioada comunistă, când copiii erau învățați de mici să facă diferența între ceea ce puteau spune acasă și ceea ce aveau voie să repete în afara familiei.

„Nu aveai voie să spui nimic care putea să deranjeze regimul, deci dezvoltaserăm tot un fel de dublu limbaj. Într-un fel vorbeam acasă, într-un fel vorbeam în public și eram învățați încă de când eram mici să ținem acest dublu limbaj. De exemplu, mie îmi spunea bunicul: «Tot ce spun eu aici despre cum era viața înainte de război, tu nu spui absolut nimic»”, și-a amintit el.

În mijlocul acestor amintiri despre lipsuri și restricții, premierul a evocat și jocurile alături de copiii din cartier, inspirate de filmele science-fiction care ajunseseră la acea vreme în cinematografe.

„Tocmai apăruseră filmele «Războiul Stelelor» și «Jandarmul și extratereștrii» și împreună cu mulții copii din cartier aveam tot felul de jocuri, închipuindu-ne că suntem astronauți pe nave spațiale. Ne jucam cu săbii laser care, de fapt, erau crengi rupte din copac. Pe mine mă cheamă Luca, deci eram Luke Skywalker”, a povestit Niculescu.

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Editor : M.I.