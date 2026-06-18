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News Alert „Am venit să ne luăm votul înapoi”. Primar de comună, demis prin referendum de localnici, după doi ani de mandat. Ce spune edilul

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Referendumul a fost inițiat de fostul primar, care a pierdut ultimele alegeri. Credit foto: Guliver/Getty Images
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Referendum pentru demiterea primarului, după doar doi ani de mandat. S-a întâmplat într-o comună din Mureș, unde peste jumătate din oamenii care s-au prezentat la urne au votat pentru schimbarea actualui primar. Referendumul local a fost inițiat de fostul edil. „Pentru toți primarii din țară e un avertisment”, spune acesta.

Peste 52% dintre localnicii care s-au prezentat la urne, duminică, au votat pentru demiterea primarul comunei Sânger, județul Mureș. Oamenii spun că de când a preluat funcția, în urmă cu doi ani, edilul nu ar fi făcut mare lucru în comună.

„Am venit să ne luăm votul înapoi”, spune un localnic.

„Azi l-am ales, a fost bun. Mâine nu-i mai bun. O situație foarte proastă în satul acesta”, e de părere un alt bărbat.

„Pentru schimbare am votat”, mărturisește un alt bărbat din comună.

„Este dreptul cetățenilor să-și exprime acest drept democratic. Asta este democrația”, spune cineva.

„Sunt răi, invidioși unii pe altii”, susține altcineva.

Referendumul a fost inițiat de fostul primar, care a pierdut ultimele alegeri. Rezultatul urmează să fie transmis Judecătoriei Luduș, pentru validarea oficială.

„Era dorința locuitorilor și, într-o democrație autentică, poporul e cel care decide. Fiecare primar să își dea seama că nu-i definitiv, nu-i pe viață într-o primărie. Pentru toți primarii din țară e un avertisment”, spune fostul primar, Alexandru Măgheran.

„Este clar că nimeni nu dorește să stagneze. Suntem singura comună din județ cu zero accesări de fonduri europene, fonduri prin PNRR, zero. Eu am venit după ce s-a depus sesiunea de proiecte”, spune, în apărarea sa, primarul contestat prin referendum, Vasile Grec.

Până la organizarea unor alegeri locale pentru desemnarea unui nou primar, atribuțiile executive ale comunei vor fi preluate de viceprimar. Demersul din comuna din Sânger, județul Mureș, este una dintre puținele consultări locale organizate în România în ultimii ani, care s-au și finalizat cu un vot popular.

Editor : Izabela Zaharia

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