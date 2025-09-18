Live TV

Video „Am zburat peste mașină”. Trotinetele electrice în trafic, un pericol mortal. Mărturia unui tânăr care nu purta echipament de protecție

barbat pe trotineta electrica
Instructorii de conducere defensivă spun că impactul poate fi dur, chiar și la o viteză mică, dacă nu există echipament. Credit foto: Guliver/Getty Images

Creștere alarmantă a numărului de accidente cu trotinete electrice în România. Șapte oameni au murit și 1.600 au fost răniți, numai în primele opt luni din 2025. Cei mai mulți s-au urcat pe trotinete fără echipament și fără să țină cont de regulile de circulație. Printre ei și un tânăr din Capitală, victima unui astfel de accident rutier. „Am zburat peste mașină și am plonjat pe asfalt”, mărturisește acesta. Instructorii de conducere defensivă atrag atenția că, în lipsa unui echipament de protecție, impactul poate fi dur, chiar și la o viteză mică. 

Georgian, locuitor al Capitalei, nu mai vrea să vadă trotinete cât trăiește. A avut un accident în timp ce se afla pe un astfel de vehicul. Regretul cel mai mare: nu purta echipament.

Georgian Grigore, victimă accident trotinetă: Era foarte cald în acea zi, 39 de grade. Am lăsat casca, să mă mai răcoresc un pic și m-am răcorit de tot. Trotineta s-a blocat în zona roții din față, am zburat peste mașină, i-am rupt oglinda cu șoldul și am plonjat pe asfalt. Am avut un hematom în zona frunții, plus o echimoză foarte urâtă în zona umărului.

Instructorii de conducere defensivă spun că impactul poate fi dur, chiar și la o viteză mică, dacă nu există echipament.

Vlad Albu, instructor conducere defensivă: Centrul de greutate și modul de a conduce e dificil, e complicat. Poți să ai reacție mai bună la 25 la oră decât la 50 sau 60. O trotinetă calcă pe două pete de contact pe fiecare roată, e o viteză safe (n. red. sigură) această limită de 25 km/oră. Peste 25, rănirile grave pot apărea mai ușor.

Mulți șoferi nu văd cu ochi buni conducătorii de trotinete. Laurențiu și-a găsit mașina avariată, după ce doi adolescenți s-au izbit de ea cu trotinetele. Apoi s-au făcut nevăzuți.

Laurențiu, păgubit: Eram la dentist, am parcat mașina. Când am ieșit, șoc: mașina era lovită, ușa din față și pragul. Cum a intrat cu trotineta în mașină, se vedea clar. Trotineta avea vopseaua de pe mașina mea. Dacă n-aș fi avut înregistrarea, aș fi rămas cu paguba.

În România nu există obligația de a avea asigurare pentru trotinetele electrice. Cine le folosește e bun de plată, dacă accidentul are loc din vina lui.

Ion Vărzaru, avocat: Există o directivă europeană, care ne obligă să transpunem în legislația noastră să fie obligatorie întocmirea unei polițe și pentru trotinete, dar încă nu a fost transpusă în lege.

Bogdan Ghebaur, purtător de cuvânt Poliția Română: Vârsta minimă de 14 ani și obligația de a purta cască până la 16 ani. E instituită obligația de a circula pe banda de biciclete când există. Când nu, să circule pe marginea drumului, pe lângă bordură, și nu în paralel cu alte autoturisme. Pentru nerespectarea acestor obligații sunt prevăzute sancțiuni cuprinse între 800 și 1.600 de lei.

De la începutul anului, 7 oameni au murit și peste 1.600 au fost răniți în accidente cu trotinete electrice. În Franța, aceste vehicule au fost interzise, iar în Olanda ele se confiscă dacă a fost depășită limita de viteză.

