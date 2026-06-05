O dronă maritimă ucraineană a explodat astăzi în dana 77-78 a Portului Constanța. Conform celor declarate de comandorul Sandu Mateiu la Digi 24, pare a fi vorba de o dronă de tip Măgura, folosită de armata ucraineană. MApN a declarat într-un comunicat că este vorba de o „dronă folosită în războiul din Ucraina”, dar ministerul nu a precizat proveniența ambarcațiunii.

Drona navala in portul constanta Deschide galeria foto

Drona navală ucraineană Magura V5 (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus) este un vehicul naval de suprafață fără echipaj (USV) utilizat de Serviciul de Informații al Apărării din Ucraina (HUR). Aceasta a redefinit tacticile de război asimetric pe mare în conflictul din Ucraina.

Are o lungime de 5,5 metri, o lățime de 1,5 metri și un profil hidrodinamic cu amprentă radar redusă, fiind greu de detectat.

Magura V5 atinge o viteză maximă de 78 km/h și oferă o rază de acțiune de până la 800 de kilometri. Dispozitivul poate transporta o încărcătură utilă de 320 kg de explozibil.

Sistemul este ghidat prin satelit, fiind rezistent la bruiaj, și folosește camere optice. Magura operează adesea în roiuri, copleșind apărările inamice. Până în prezent, aceste drone au avariat sau scufundat peste 17 nave de război rusești în Marea Neagră, inclusiv corveta Ivanovets și nava Sergey Kotov, provocând daune majore fără a pune în pericol vieți umane.

Ucraina a transformat aceste vehicule din simple bărci kamikaze în platforme multi-rol capabile să dispute inclusiv spațiul aerian.

Astfel, dronele Magura V5 au fost echipate cu rachete aer-aer cu ghidaj în infraroșu de tip R-73 (denumite în această configurație Sea Dragon), folosite pentru a doborî elicoptere rusești (precum Mi-8) care încercau să le vâneze.

Există și o noua generație a acestui model, Magura V7: Dezvăluită oficial de HUR (Serviciul de Informații al Armatei), versiunea V7 are dimensiuni considerabil mai mari (7,2 metri lungime) și o autonomie extinsă (până la 1.500 km). Această variantă este dotată cu rachete occidentale AIM-9 Sidewinder și a reușit o premieră istorică: doborârea direct de pe apă a două avioane de vânătoare rusești Su-30. Există și o versiune de V7 echipată cu o turelă cu mitralieră grea pentru luptă de proximitate.

Editor : Sebastian Eduard