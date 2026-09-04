Ambasada Rusiei la București a publicat vineri o declaraţie de presă în urma convocării ambasadorului Vladimir Lipaev la Ministerul de Externe, în care califică drept „absurde” acuzaţiile Germaniei privind implicarea Rusiei în incidentul cu dronă pe aeroportul din Leipzig. Reprezentanța diplomatică a Moscovei mai afirmă, de asemenea, că „ameninţarea la adresa securităţii României” nu vine din Rusia, ci din „respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive NATO și UE”.

În cadrul întâșnirii de la MAE. ambasadorul Vladimir Lipaev a respins și protestul României privind atacul asupra punctului de frontieră Orlivka de la granița Ucraina - România, spunând că atacul a fost justificat.

„Pe 3 septembrie 2026, ambasadorul Rusiei în România, Vladimir Lipaev, a fost convocat la MAE al României pentru o întâlnire, în cadrul căreia partea româna a reprodus acuzațiile absurde ale autorităților germane privind implicarea Rusiei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig și a încercat să dea vina pe Rusia pentru atacurile asupra presupuselor ținte civile din Ucraina, inclusiv asupra punctului de frontieră la Orlovka din 1 septembrie 2026.

Ambasadorul a respins categoric insinuările diplomaților români, calificându-le drept nefondate și nepotrivite, subliniind nepotrivirea acestei acțiuni, care privește relațiile Rusiei cu un alt stat. Șeful misiunii diplomatice a subliniat că orice obiecte folosite de Ucraina pentru operațiuni militare și tranzit, inclusiv cele deghizate în civile, au fost și rămân o țintă legitimă pentru forțele armate ale Federației Ruse. Prin urmare, a respins protestul privind atacul asupra punctului de frontieră din Orlovka ca fiind exagerat și lipsit de orice temei”, se arată în precizarea ambasadei Rusiei, postată vineri pe Facebook.

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Ambasadorul Lipaev a mai declarat la MAE că Volodimir Zelenski este „terorist internațional” și că România nu este amenințată de Rusia, ci de „respectarea nechibzuită a directivelor NATO și UE”.

„Ambasadorul a îndemnat să recunoască faptul că Zelenski și clica sa s-au transformat, în primul rând, în teroriști internaționali fățiși, după cum o demonstrează, în special, recentele amenințări la adresa aviației civile și, în al doilea rând, a devenit un provocator și instigator al unui conflict armat de amploare pe continentul european. Prin urmare, orice acțiuni iresponsabile de ordin militar-tehnic, logistic, consultativ sau diplomatic, care vizează susținerea regimului pe care îl conduce, constituie complicitate la crimele comise de acest regim.

Ambasadorul a reiterat că amenințarea la adresa securității României nu vine din Rusia, ci din respectarea nechibzuită a directivelor de politică externă a aripii agresive NATO și Uniunii Europene, care încă visează la provocarea unei „înfrângeri strategice” Rusiei”, se mai arată în declarația ambasadei Moscovei.

Editor : B.P.