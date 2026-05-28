Ambasada Rusiei contrazice MAE român pe tema convocării și susține că întâlnirea a avut loc la solicitarea lui Vladimir Lipaev

Deși MAE a anunțat că l-a convocat pe ambasadorul Rusiei în România în legătură cu avertismentul Moscovei privind evacuarea diplomaților de la Kiev, misiunea diplomatică a transmis joi, 28 mai, că întrevederea a avut loc la solicitarea lui Vladimir Lipaev. În cadrul întâlnirii, ambasadorul rus „i-a îndemnat pe diplomații români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene” și să trateze cu seriozitate recomandarea Moscovei.

„La 27 mai 2026, la solicitarea Ambasadorului Rusiei, Vladimir Lipaev, a avut loc o întrevedere la MAE al României, în cadrul căreia atenția părții române a fost atrasă asupra declarației MAE al Rusiei din 25 mai privind loviturile sistemice planificate de Forțele Armate ale Federației Ruse asupra întreprinderilor complexului militar și industrial ucrainean, centrelor de luare a deciziilor și punctelor de comandă din Kiev, ca răspuns la loviturile formațiunilor armate ale regimului de la Kiev asupra populației civile din Rusia. În cadrul discuției, Ambasadorul i-a îndemnat pe diplomații români să nu urmeze abordarea frivolă a altor capitale europene, să nu expună inutil viețile și sănătatea propriilor cetățeni unui pericol și să trateze cu maximă seriozitate recomandarea de evacuare din capitala ucraineană a personalului lor diplomatic”, se arată în mesajul publicat de Ambasada Rusiei în România pe Facebook.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

De asemenea, conform mesajului publicat de misiunea diplomatică, Lipaev „și-a exprimat regretul” cu privire la poziția autorităților române, „care nu au avut curajul să condamne atacul terorist sângeros comis de forțele armate ale Ucrainei în noaptea de 22 mai asupra corpului de studii și căminului colegiului Universității Pedagogice de Stat din Lugansk (Starobelsk), în urma căruia au murit 21 de studenți, iar peste 60 au fost răniți”.

În cadrul întâlnirii, șeful misiunii diplomatice a îndemnat la încetarea sprijinului militar și financiar acordat Kievului.

„Din partea română nu a urmat nicio reacție corespunzătoare. Drept răspuns s-a auzit doar setul tradițional de clișee propagandistice care denaturează desfășurarea reală a evenimentelor”.

Marți, Moscova le-a cerut diplomaților și cetățenilor străini să părăsească Kievul „cât mai curând posibil”, avertizând că va continua atacurile asupra capitalei ucrainene. SUA și UE au transmis că-și mențin diplomații în capitala ucraineană, iar reprezentanții diplomației române au transmis că nu-și evacuează personalul din ambasadă.

Citește și:

Mesajul lui Dmitri Medvedev, după ce UE a ignorat avertismentul Rusiei cu atacuri în Kiev: „Se pare că au diplomați în plus”

Șeful spionajului rus acuză NATO că planifică un „conflict de amploare în est”. Ce a spus Serghei Narîșkin despre UE

Editor : A.M.G.