Ambasada Rusiei în România acuză autoritățile de la București de „rusofobie”, după refuzul acordării vizelor pentru tinerii sportivi ruși care urmau să participe la Campionatul European de taekwondo. Reprezentanța diplomatică avertizează că decizia va fi luată în considerare în viitoarele relații bilaterale.

Ambasada Rusiei în România a reacţionat printr-o declaraţie de presă, vineri, după ce autorităţile române a refuzat să acorde vize echipei ruse de taekwondo pentru participarea la Campionatul European de cadeţi.

„Refuzul autorităţilor române de a acorda vize echipei naţionale a Rusiei de taekwondo pentru participarea la Campionatul European la această disciplină sportivă, destinat băieţilor şi fetelor cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, care va avea loc la Bucureşti în perioada 26–29 noiembrie 2026, reprezintă o nouă manifestare a rusofobiei din partea oficialităţilor de la Bucureşti. În acest context, au fost ignorate decizia Consiliului Federaţiei Mondiale de Taekwondo din 31 ianuarie 2026, nr. PO 2026/30, precum şi adresa conducerii Uniunii Europene de Taekwondo către Ambasada României la Moscova”, se arată în comunicatul Biroului de Presă al Ambasadei.

Declarația postată pe Facebook mai arată că „această decizie a părţii române constituie un act de lipsă făţişă şi flagrantă de respect faţă de normele fundamentale atât ale mişcării sportive internaţionale, cât şi ale dreptului internaţional în domeniul drepturilor omului în general, încălcând în modul cel mai grav obligaţiile care îi revin în temeiul Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi politice din 1966, Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale din 1950, Convenţiei ONU cu privire la drepturile copilului din 1989 şi altor instrumente juridice internaţionale care interzic în mod expres discriminarea pe criterii de naţionalitate. O asemenea abordare este inacceptabilă pentru orice ţară civilizată care se prezintă drept un stat democratic modern şi dezvoltat, acordând importanţă principiului egalităţii în drepturi”.

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Caracterul deosebit de cinic al acţiunilor oficialilor români este accentuat de faptul că acestea sunt îndreptate împotriva copiilor şi urmăresc să-i priveze de dreptul lor legitim de a participa la competiţii, subliniază Ambasada Rusiei.

„Încercările MAE al României de a se justifica prin invocarea unor pretinse ameninţări la adresa siguranţei navigaţiei în Marea Neagră (ameninţări care, după cum se ştie, provin din partea ucraineană) fără nicio legătură cu sportul, precum şi prin acuzaţiile privind presupuse încălcări de către Rusia ale spaţiului aerian românesc, par deplasate şi ridicole. Abuzând de prerogativa acordării vizelor copiilor din Rusia, partea română a demonstrat încă o dată că nu este demnă şi nici capabilă să organizeze competiţii sportive de înalt nivel şi să asigure condiţii echitabile şi egale pentru participanţii la acestea”, mai transmite Ambasada.

De asemenea, declarația mai acuză că „prin acţiunile sale distructive şi de confruntare, dictate de rusofobia conjuncturală, autorităţile oficiale române nu fac decât să adâncească liniile de divizare, agravând relaţiile ruso-române, care se află deja într-o profundă criză. Acest lucru va fi, fără îndoială, luat în considerare de Rusia în procesul de configurare a viitoarelor relaţii bilaterale”.

Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei l-a convocat vineri pe ambasadorul României, Cristian Istrate, protestând cu privire la refuzul de acordare a vizelor pentru România pentru tineri sportivi ruşi care urmau să participe la Campionatul European de Taekwondo pentru cadeţi.

Editor : M.I.