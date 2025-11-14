Live TV

Ambasada Rusiei reacționează și spune că România face „acuzații absurde”: „Drona nu a căzut de una singură, a fost doborâtă”

ambasada Rusiei
Clădirea ambasadei Rusiei la București. Foto: Profimedia Images

După ce ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la MAE în legătură cu drona căzută în zona Grindu, misiunea diplomatică a reacționat și a acuzat că România face „acuzații absurde”.

Ambasada Rusiei în România a susținut că probele prezentate de MAE ambasadorului nu pot fi catalogate drept dovezi, întrucât nu s-au prezentat date despre traiectoria dronei.

Mai mult, conform oficialilor ruși, „natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă”, ceea ce „exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României”.

„Diplomaţilor români li s-a explicat că, pentru Forţele Armate ruse, obiectivele civile nu au fost şi nu vor fi niciodată ţinte, în timp ce formaţiunile militare ucrainene, nefiind în măsură să lovească obiective militare protejate, lansează atacuri teroriste tocmai asupra obiectivelor civile ruse”, a transmis Ambasada Rusiei în România, într-un comunicat de presă.

Totodată, misiunea diplomatică a precizat faptul că „aşa-zisele «dovezi» nu sunt, de fapt, dovezi, deoarece nu au fost furnizate coordonatele de intrare ale aparatului respectiv în ţară şi datele privind traseul acestuia”.

„În plus, natura fragmentelor indică fără echivoc faptul că drona nu a căzut de una singură, ci a fost doborâtă de forţele de apărare aeriană, ceea ce s-ar fi putut întâmpla numai în afara spaţiului aerian al României. Acest lucru exclude complet orice speculaţii privind o presupusă încălcare intenţionată a integrităţii teritoriale a României şi privind orice ameninţări la adresa securităţii sale din partea Rusiei”, se mai arată în comunicat.

Mai mult, potrivit oficialilor ruşi, „pentru a evita căderea accidentală a aeronavelor fără pilot doborâte, s-a recomandat încetarea aprovizionării cu armament a regimului antipopular condus de Vladimir Zelenski şi clica acestuia, care a uzurpat puterea în ţară”.

„Condiţiile pentru obţinerea păcii în Ucraina au fost repetate de mai multe ori de către conducerea rusă şi, în primul rând, de către Preşedintele Vladimir Putin. Partea română le cunoaşte foarte bine, de aceea spectacolele demonstrative cu acuzaţii absurde şi nefondate la adresa Federaţiei Ruse sunt extrem de nepotrivite”, se mai arată în comunicatul de presă.

Amintim că ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie 2025”.

O dronă militară a căzut în zona localității tulcene Grindu. Armata română nu a putut ridica avioanele de vânătoare din cauza vremii

