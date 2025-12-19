Live TV

Ambasada SUA la București anunță că Darryl Nirenberg a fost confirmat ca ambasador în România

Darryl Nirenberg
Darryl Nirenberg / Sursa foto: X

Darryl Nirenberg a fost confirmat în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, a anunţat vineri misiunea diplomatică americană din România.

„Felicitări lui Darryl Nirenberg pentru confirmarea în funcţia de ambasador al Statelor Unite ale Americii în România. Aşteptăm cu interes contribuţia sa la consolidarea politicii americane şi la reprezentarea preşedintelui Trump în relaţia cu unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai noştri”, a transmis ambasada, pe pagina sa de Facebook.

Pe 19 noiembrie, la audierea lui Darryl Nirenberg în Comisia pentru Relaţii Externe a Senatului SUA, acesta afirma că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă.

„România este un aliat-cheie în cadrul NATO, situată strategic la Marea Neagră şi având graniţă cu Ucraina. Oferă mari oportunităţi pentru companiile americane şi are potenţialul de a fi un factor decisiv în ceea ce priveşte resursele energetice. Relaţia noastră cu România nu a fost niciodată mai importantă”, spunea acesta.

„Dacă voi fi confirmat, mă angajez să promovez agenda 'America pe primul loc' a preşedintelui (Donald) Trump şi să lucrez pentru a face America mai puternică, mai sigură şi mai prosperă. Mă voi concentra mai întâi pe asigurarea siguranţei americanilor care servesc, locuiesc, lucrează sau vizitează această ţară. Voi lucra pentru aprofundarea parteneriatului nostru militar şi de securitate şi mă voi concentra pe consolidarea relaţiilor noastre comerciale şi de investiţii. Voi promova exporturile americane, voi susţine companiile americane şi voi încuraja investiţiile care creează locuri de muncă în Statele Unite”, declara Nirenberg, la audieri.

El a subliniat atunci că nominalizarea sa pentru funcţia de ambasador în România este „profund semnificativă”, întrucât bunicii săi au emigrat în Statele Unite din Europa de Est, iar el însuşi, în perioada în care a lucrat în comisia în faţa căreia a fost audiat acum, a fost martor la desfăşurarea istoriei, când a căzut Zidul Berlinului şi poporul român şi-a câştigat libertatea faţă de comunism. „Dacă voi fi confirmat, totul ar căpăta un sens deplin”, a remarcat ambasadorul.

Darryl Nirenberg a fost nominalizat în luna mai în funcţia de ambasador al Statelor Unite în România de preşedintele Donald Trump.

