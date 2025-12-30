Live TV

Ambasada SUA la Bucureşti: „Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România”

Data publicării:
sua romania
Sursă foto: US Embassy

Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă, potrivit unui mesaj al Ambasadei SUA la Bucureşti.

„Anul acesta am sărbătorit 145 de ani de relaţii diplomatice între Statele Unite şi România, un parteneriat bazat pe valori comune, respect reciproc şi angajamentul comun faţă de libertate, securitate şi prosperitate”, afirmă reprezentanţa diplomatică într-un mesaj pe Facebook.

Conform postării, relaţia dintre România şi SUA s-a consolidat cu fiecare generaţie, de la repere istorice la legături durabile între oameni.

„Privind spre viitor, Statele Unite rămân dedicate colaborării cu România pentru a aprofunda cooperarea, a sprijini principiile democratice şi a construi împreună un viitor mai sigur şi mai plin de speranţă. Vă mulţumim tuturor pentru că faceţi parte din această călătorie!”, se mai arată în mesajul Ambasadei SUA la Bucureşti.

