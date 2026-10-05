Ambasada SUA la Chişinău a lansat grupul de lucru pentru linia electrică „Trump Liberty Line”, proiect finanţat de Guvernul american

Ambasada SUA în Republica Moldova anunţă că a lansat grupul de lucru pentru linia electrică Străşeni-Gutinaş „Trump Liberty Line”, proiect susţinut de o investiţie în valoare de 130 de milioane de dolari din partea Guvernului SUA, conform unei postări de pe pagina de Facebook a ambasadei. Cu o lungime de 190 km, dintre care 70 km pe teritoriul Moldovei şi 120 km pe teritoriul României, Linia Străşeni-Gutinaş va fi cea de-a treia linie electrică aeriană de 400 kV dintre Moldova şi România.

„Săptămâna trecută a marcat un important pas înainte pentru viitorul energetic al Republicii Moldova, când Ministerul Energiei, Moldelectrica, Black & Veatch şi Ambasada SUA la Chişinău au lansat grupul de lucru pentru linia electrică Străşeni-Gutinaş "Trump Liberty Line". Susţinut de o investiţie de 130 de milioane de dolari din partea guvernului SUA, acest proiect va consolida securitatea şi independenţa energetică a Republicii Moldova, va extinde oportunităţile pentru companiile şi tehnologiile americane în mai multe sectoare şi va aprofunda parteneriatul economic dintre SUA şi Republica Moldova”, se arată în comunicatul de presă, potrivit News.ro.

În urmă cu un an, reprezentanţa diplomatică anunţa că Guvernul SUA a aprobat proiectul de construire a liniei electrice Străşeni-Gutinaş, o iniţiativă în valoare de 130 de milioane de dolari care va oferi oportunităţi pentru întreprinderile americane, va consolida reţeaua electrică a Moldovei şi va spori securitatea ei energetică.

Odată finalizat, proiectul va spori independenţa energetică a Moldovei, asigurând o alimentare fiabilă cu energie electrică de pe pieţele europene.

„Proiectul va crea oportunităţi semnificative pentru firmele americane, permiţând Moldovei să adopte şi să utilizeze tehnologii americane. Acesta va debloca potenţialul în mai multe sectoare, inclusiv infrastructura de transport, tehnologiile de optimizare a reţelei, tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor (TIC), energia nucleară şi stocarea în baterii”, preciza atunci Ambasada SUA la Chişinău.

Editor : Liviu Cojan